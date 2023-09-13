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越南公寓惡火56死 警逮人要查是否違反消防法

中央社河內14日專電
河內​一座9層樓住宅公寓13日午夜驚傳火警。歐新社
河內​一座9層樓住宅公寓13日午夜驚傳火警。歐新社

越南河內市一棟迷你公寓12日深夜發生火警，迄今已導致56人死亡，成了越南近年來傷亡人數最多的一場火災。警方已逮捕這棟大樓的負責人，調查是否有違法與違規情事。

綜合越南媒體報導，越南首都河內市一棟迷你公寓12日深夜11時許傳出火警，濃密的黑煙讓遠在一公里外的住戶都能清楚目睹這場災難。截至13日晚間止，越南官方通報已有56人喪生、37人受傷。

這棟公寓是一棟十層高的建築物，一樓是停車場，其餘每層有5戶公寓，每一戶面積約20至40平方公尺，共計住有約150人。這棟公寓僅正門有一個出口，其餘三面都與民宅緊鄰。

越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）與總理范明正（Pham Minh Chinh）13日陸續前往事故現場勘查並慰問住戶。警方正在調查事故發生原因，大樓負責人嚴光明（Nghiem Quang Minh）已遭逮捕，將查明是否違反消防法規。

這是越南近年來發生最嚴重的一起火警。2022年9月平陽省一間KTV店發生火警，當時造成超過30人死亡。這次這場發生在河內市的迷你公寓大火掀起外界對於越南住宅防火、逃生安全的討論。

這起火警起火點初步研判應該是一樓，而大樓唯一位於正門的出口當時被大火與濃煙封堵，加上每層樓都沒有逃生梯可用，進而造成嚴重傷亡，其中低樓層的住戶受災最嚴重，火警發生時不少住戶抱著小孩往下跳。

目前得知有一個家庭7口人不幸喪生。這一家7口分住在6樓與8樓，6樓住的是一對夫妻與膝下3名孩子，這對夫妻的雙親則住在8樓。事故發生時，男主人抱著6歲小兒子自6樓往下跳，最終未能撿回一命。

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