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日本核汙水10月起第二輪排海 自衛隊吃國產魚救漁民

記者雷光涵／即時報導
日本福島第一核電廠核汙水第一輪排海作業到今天（11日）結束，東電預計10月以後進行第二輪。(路透)
日本福島第一核電廠核汙水第一輪排海作業到今天（11日）結束，東電預計10月以後進行第二輪。(路透)

日本福島第一核電廠核汙水第一輪排海作業到今天（11日）結束，東電預計10月以後進行第二輪。日本媒體報導，國際原子能委員會（IAEA）、日本環境省、東電等監測水質含氚量皆未達臨界值，水產廳檢測排水口附近的魚類，也未達10貝克臨界值。

東電表示，8月24日起的處理水排海作業沒有任何異常，昨日（10日）下午已經將7800噸的水排進大海，今天將輸送管內的剩餘汙水清空，第一輪作業即完成。第二輪同樣要排7800噸。

由於設備檢測要3周時間，下一輪最快10月以後進行。今年度共計排四輪，能減少儲存槽3萬1200噸的核汙水，總含氚量5兆貝克。

日媒報導，昨日傍晚監測海水水質的結果，所含放射性物質的量，遠低於東電設定要暫停排放的標準。

東電每天都在核電廠周邊3公里範圍內採樣，8月31日在出水口約200公尺處採集的海水，1公升含氚量10貝克。其他地方檢測都未達10貝克臨界值。

東電每周一次將臨界值下修0.4貝克，相同海水樣本測出的氚有0.43至1.50貝克。水產廳幾乎每天在排水口的南與北外數公里捕魚，檢測比目魚、鯛、虎河豚等魚類的含氚量，皆未檢出（未達10貝克臨界值）。

針對中國大陸對日本水產品進口禁令，自民黨參議員瀧波宏文在8日參議院的聯合審查會答詢時說，日本應該脫離對中國的貿易依賴，是經濟安全保障的核心。經濟產業大臣西村康稔回覆，全球貿易相互依存度愈來愈高，很難完全切割，但國際情勢日益嚴峻，過度依賴1個特定國家風險很高。有必要盡可能降低這個風險。

為彌補水產業者的損失，防衛省下令自衛隊駐紮地等要盡可能使用日本水產品。目前日本有22.7萬名自衛官，因應價格較高的國產食材，明年度自衛隊的伙食費將要提高。原編列2024年度每人一天的伙食費967日圓。

日本 檢測 核汙水

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