加拿大總理杜魯多飛機出問題 代表團被迫多待印度1天

加拿大總理杜魯多、印度總理莫迪。（路透）

加拿大 官員證實，由於飛機故障，在新德里（New Delhi）出席20國集團（G20）峰會的總理杜魯多 和整個加國代表團，不得不在印度 多待一天。

綜合路透社與法新社報導，杜魯多（Justin Trudeau）8日抵達印度，原定於當地時間10日晚間離開。

加拿大總理辦公室在聲明中表示，在出發前往機場時接獲加拿大武裝部隊（Canadian Armed Forces）的通知，說飛機遇到「技術問題」。

聲明表示，「這些問題不可能一夜之間解決，我們的代表團將留在印度，直到做出替代安排」。不過聲明中並未具體說明技術問題的性質。

加拿大電視公司（CTV）確認代表團搭乘的是一架空中巴士（Airbus）飛機，並表示尚不清楚它何時能夠啟程回加拿大，報導還說這「不是第一次」出現問題。

杜魯多10日前往印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）紀念碑獻花致敬後原本就應該搭機返國，但因飛機故障只好留在印度過夜。

10日稍早，杜魯多會見了印度總理莫迪（Narendra Modi），根據加國總理辦公室發布的另一份聲明，兩人討論了包容性經濟成長、對中低收入國家的支持，以及針對永續發展的優惠融資管道。