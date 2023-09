影／匈牙利航空展 小飛機急墜爆炸2死4傷

匈牙利官員表示,一場航空展今天發生飛機墜毀意外,造成2人喪生4人受傷。

法新社報導,事發在首都布達佩斯(Budapest)西南方約70公里的薩克什非瓦市(Szekesfehervar)鮑岡機場(Borgond airport)。

警方發布聲明指出,「根據初步資料,飛機上除了機師還有1名乘客。遺憾的是,兩人當場喪生。」

根據國家救護車局發言人說法,地面有4人受傷,包括3人嚴重燒傷。

根據媒體報導,墜毀的飛機為1951年份的北美航空(North American Aviation)T-28特洛伊(T-28 Trojan)教練機;而當地媒體的影片顯示,事發時這架飛機從天而降,並在地面爆炸。

警方在聲明中說:「這架小飛機墜落在一輛停放的車輛旁邊,殘骸撞擊下引發熊熊大火。」

國家救護車局發言人告訴法新社,「墜機 事發地點距離航空展場地非常近」。這場航空展吸引數千人參觀。

在匈牙利,航空展極少發生事故。

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh