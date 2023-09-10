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摩洛哥強震至少2122死 暫僅接受4國搜救援助

中央社摩洛哥塔菲加特村／拉巴特10日綜合外電報導
摩洛哥強震罹難人數持續攀升，一名婦女在救難者挖出家人遺體時痛哭。(路透)
摩洛哥強震罹難人數持續攀升，一名婦女在救難者挖出家人遺體時痛哭。(路透)

摩洛哥救援人員加快腳步運用重裝備或徒手，試圖搜尋毀滅性強震生還者。據深夜更新的官方數據，至少已有2122人罹難、2421人受傷，許多人傷勢嚴重。

法新社報導，8日6.8強震發生後，摩洛哥今天表示，只接受4個國家提供援助。

摩洛哥內政部宣布，「現階段」對西班牙、英國、卡達和阿拉伯聯合大公國所提「派遣搜救團隊」的提議予以積極回應。

報導指出，包括法國在內的其他國家也已表達願意協助。

這起摩洛哥歷來最強烈地震襲擊旅運樞紐馬拉喀什（Marrakech）西南方72公里處，導致阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）山區整片村落地區遭到消滅。飽受創傷的當地居民今天又遭遇一起規模4.5的餘震。

法新社採訪團隊指出，距馬拉喀什60公里的山地村落塔菲加特（Tafeghaghte）幾乎遭到摧毀，沒倒的建物少之又少。民間救援人員和摩洛哥武裝部隊成員在瓦礫堆中搜尋生還者和罹難者遺體。

62歲災民班布里柯（Zahra Benbrik）說她失去18名親人，一名兄弟的遺體還沒有被挖出。班布里柯說：「每一個人都不在了，我好心碎、悲痛至極。希望他們儘快找到他，讓我可以平靜地服喪。」

偏遠山村許多房屋是用泥磚蓋的。在塔菲加特村附近的艾米茲米茲村（Amizmiz），挖土機先拖走最厚重的一大片碎磚爛瓦，再由救援人員徒手在塵土飛揚的殘骸瓦礫中將一具用被子覆蓋著的遺體抬出。

內政部 地震

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