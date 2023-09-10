傳女王去世前很失落 哈利、梅根不給她見同名曾孫女

伊莉莎白二世女王（右起），在生命的最後一段日子，與哈利、梅根的關係也很尷尬。（路透資料照片）

英國女王 伊莉莎白二世逝世滿周年，昔日曾為黛安娜王妃管家的保羅布瑞爾透露，去年6月哈利 王子和妻子梅根 曾帶著一雙兒女返英，參加女王的白金禧慶祝活動，這也是女王第一次親眼見到以她小時候家族暱稱為名的小曾孫女莉莉，她對於曾孫們一視同仁的疼愛，加上莉莉在美國出生，快要滿1歲才有機會見到本人，因此開心地準備好莉莉的生日蛋糕，哪知道哈利與梅根居然沒讓莉莉跟她一起歡度生日。

其實莉莉出生以後，哈利宣布女兒的名字和命名的由來，就招來一堆擁戴皇室者的反對，說他們故意拿女王父親、丈夫才能稱呼的綽號來為女兒命名，簡直是對女王大不敬，一如他倆的任何舉動，在英國總是一片罵聲，可是當事人—女王本尊，在保羅布瑞爾的口中，竟是覺得這個名字十分可愛，更加期待能早日看到與自己同名的小曾孫女。無奈外界的抨擊太厲害，加上皇室人員在哈利與梅根返英時，故意在各大活動上把他們發配邊疆，只可以參觀、不能參與，讓他們充分感受到不受歡迎，因而他們需要出席的場合都結束，他們就迫不及待飛回美國。