我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

190天沒休假、「執勤室好熱」… 廣東保安猝死宿舍

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂

攜愛女出席閱兵式 金正恩「1舉動」更顯金朱愛接班勢頭

中央社首爾10日專電
北韓領導人金正恩(前右)8日攜愛女金朱愛(前左)出席建國75周年閱兵式，這次不僅是金朱愛出席外賓在場活動，還與父親一同坐在主席團特別席上。(美聯社)
北韓領導人金正恩(前右)8日攜愛女金朱愛(前左)出席建國75周年閱兵式，這次不僅是金朱愛出席外賓在場活動，還與父親一同坐在主席團特別席上。(美聯社)

北韓領導人金正恩8日攜愛女金朱愛出席建國75周年閱兵式，這次不僅是金朱愛出席外賓在場活動，還與父親一同坐在主席團特別席上，引起南韓相關單位及專家注意。

南韓統一部今天公布分析，指出金朱愛在這次儀式中受到禮遇規格較7個月前的閱兵式更為提升，她在今年2月閱兵式上與母親李雪主、黨書記等幹部一起坐在貴賓席，這次則落坐於金正恩身旁的特別席上。

金朱愛8月陪同金正恩參加海軍節活動時，南韓統一部也曾保守指出，北韓內部對金朱愛的禮遇規範正在成形。

南韓世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長向中央社表示，北韓這次為金朱愛安排的位置令人聯想到金正恩2010年被正式宣布為繼承人後第一次陪同父親金正日出席閱兵式時拍下的照片，當時金正恩與金正日中間還隔著時任北韓人民軍總參謀長李英浩，而金朱愛與金正恩的距離甚至比金正恩當年還近。

值得注意的是，8日閱兵式與2010年那場閱兵一樣，都有中國代表團在場，鄭成長推測，這可能代表金正恩希望讓女兒逐漸在外交場合上露面，並強調北韓政權「君主世襲」的本質。東國大學北韓學系教授金榕炫也認為，這樣的安排是為讓外界、尤其是中俄認知到，北韓將由「白頭山血統」第4代繼續領導。

此外，在北韓中央電視台播出的畫面中，北韓軍方第二人朴正天元帥在閱兵式上，一度單膝跪地與金朱愛交談，也吸引各方注意。這是北韓幹部首次公開對金正恩以外人士下跪，顯示尚無任何官方頭銜的金朱愛地位不容小覷。

截至9月9日為止，北韓官媒報導過16次金朱愛陪同金正恩出席活動的消息，其中13次涉及軍事活動，部分意見認為，金朱愛可能已經在跟著父親學習，準備繼承金正恩發展核武、飛彈等「強國建設」政策。

當然，仍有部分分析對北韓是否可能接納女性繼承人存疑，認為金正恩可能只是藉由讓女兒公開露面，降低外界對繼承人的疑慮、激勵國民士氣。

北韓 金正恩 南韓

上一則

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

下一則

傳女王去世前很失落 哈利、梅根不給她見同名曾孫女

延伸閱讀

北韓建政75年閱兵 洲際飛彈未亮相 習近平、普亭電賀

北韓建政75年閱兵 洲際飛彈未亮相 習近平、普亭電賀
北韓建政75周年閱兵式 金正恩帶女兒出席 洲際飛彈未亮相

北韓建政75周年閱兵式 金正恩帶女兒出席 洲際飛彈未亮相
南韓：金正恩可能近日赴海參崴會普亭

南韓：金正恩可能近日赴海參崴會普亭
烏：普亭已死逾1年 日：金正恩有12分身

烏：普亭已死逾1年 日：金正恩有12分身

熱門新聞

一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33

超人氣

更多 >
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號
梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」