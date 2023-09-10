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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

巴西任下屆G20輪值國 總統魯拉邀俄羅斯「不會抓普亭」

編譯盧思綸 / 即時報導
明年20國集團(G20)峰會將在里約熱內盧登場，東道主巴西總統魯拉掛保證不抓普亭。魯拉（左）9日出席2023年G20峰會，與印度總理莫迪（右）握手寒暄。（美聯社）
明年20國集團(G20)峰會將在里約熱內盧登場，東道主巴西總統魯拉掛保證不抓普亭。魯拉（左）9日出席2023年G20峰會，與印度總理莫迪（右）握手寒暄。（美聯社）

明年20國集團（G20）峰會將在巴西里約熱內盧登場，東道主巴西總統魯拉喊話歡迎俄羅斯總統普亭出席，掛保證「普亭來了不會抓他」。

路透報導，為期兩天的G20峰會9日於印度新德里登場，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受印度媒體「第一郵報」（Firstpost）訪談表示，明年巴西輪值主席國將邀請俄國總統普亭（Vladimir Putin），並且擔保「只要我當總統的一天，他來巴西就不會被捕。」

魯拉也表示打算在明年巴西會議前，出席在俄國舉行的金磚國家（BRICS）集團會議。

今年3月，國際刑事法院（International Criminal Court）指控普亭犯下戰爭罪及非法將烏克蘭兒童運送到俄國，對其發出逮捕令。對於相關指控，克里姆林宮全盤否認。

事實上普亭也一再缺席國際會議，上月缺席金磚國家峰會，本次也派出外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席G20峰會。

然而，巴西是「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）締約國，這項規約促成國際刑事法院的成立。目前魯拉辦公室尚未置評。

G20成員國9日通過一項共識聲明，文中並未譴責俄國侵烏行動，而是呼籲世界各國切勿使用武力奪取領土。

巴西 普亭 俄國

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