摩洛哥6.8地震死亡數增至2000多人 籲民眾捐血

摩洛哥西南部馬拉喀什8日深夜發生芮氏規模6.8強震，造成2012人死亡、2059人受傷。（Getty Images）

摩洛哥西南部馬拉喀什8日深夜發生芮氏規模6.8強震，目前死傷人數均增至2000多人。

英國金融時報報導，摩洛哥大 城馬拉喀什市（Marrakech）晚間11時左右地牛翻身，震央位在高阿特拉斯 山（High Atlas）伊吉爾（Ighil），已知造成2012人死亡、2059人受傷。豪茲（Al Haouz）、瓦爾扎扎特（Ouarzazate）、馬拉喀什（Marrakech）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙瓦（Chichaoua ）與塔魯丹特（Taroudant）等地淪重災區，其中豪茲與塔魯丹特的死亡人數最多。

目前救援行動已經超過24小時，救難隊仍極力在高山偏鄉的廢墟中挖掘找尋倖存者。

另外，地震 引發的土石流也導致部分村落搶救延宕，而馬拉喀什當局則呼籲民眾前往捐血。摩洛哥政府宣布舉國進入3日哀悼期，同時出動軍隊協助救援與物資運送。

世界衛生組織表示受影響人數超過30萬人，遍及馬拉喀什及周遭地區。當時震央以北350公里的首都拉巴特（Rabat）與緊鄰大西洋岸的卡薩布蘭卡（Casablanca）均感受到搖晃，不少民眾不敢待在家，選擇睡街上。

消息指出，馬拉喀什當地獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的舊城區內有一些建築物倒塌。

本次災情超過摩洛哥2004年東北部胡塞馬（Al-Hoceima）地震，當時造成至少628人死亡、926人受傷。