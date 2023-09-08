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G20峰會在即 地緣政治緊張恐使氣候議題陷僵局

中央社曼谷8日綜合外電報導
20國集團（G20）峰會9日即將登場。（路透）
20國集團（G20）峰會9日即將登場。（路透）

20國集團（G20）峰會明天登場，各國領袖將於可能是人類史上最熱的一年召開會議，但這個存在分歧的組織能否同意為氣候危機採取具有企圖心的行動，似乎希望渺茫。

法新社報導，由於地緣政治緊張局勢，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平不會出席本次峰會，這意味本次G20峰會不太可能在最終的公報達成共識，更不用說做出堅定的氣候議題承諾。

國際特赦組織（Amnesty International）昨天警告說，這會導致占全球溫室氣體排放量80%的G20各國出現「潛在的災難性」失敗。

而這也可能降低各界對於聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）的期望，這場關鍵性會議將於11月登場。

印度新德里的G20峰會將討論3個關鍵氣候議題，包括推動2030年前將全球再生能源產量增加兩倍、使各經濟體擺脫對化石燃料的依賴，尤其是煤炭，並為開發中國家的綠色轉型提供金援。

但G20峰會前的氛圍表明，要在其中任何一個議題取得進展都不容易。

今年7月，G20各國能源部長甚至無法在最終聲明提及煤炭，更別說在逐步減少使用煤炭的規劃上達成共識，再生能源目標方面也沒取得任何進展。

G20峰會 普亭 能源部

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