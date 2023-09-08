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學童使用AI工具存隱憂 聯合國籲嚴格規範

中央社巴黎7日綜合外電報導
聯合國呼籲嚴格規範學童在教室使用聊天機器人ChatGPT等人工智慧（AI）工具。（路透）
聯合國呼籲嚴格規範學童在教室使用聊天機器人ChatGPT等人工智慧（AI）工具。（路透）

聯合國今天呼籲嚴格規範學童在教室使用聊天機器人ChatGPT等人工智慧（AI）工具，包括僅限年紀較大的孩童才能使用。

法新社報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）在新的政府指導方針中警告，公共機構還沒準備好處理在學校推出生成式AI計畫的道德問題。

總部位於巴黎的聯合國教科文組織表示，依賴這類計畫而不是真人教師，恐將影響孩童的情緒健康，使得他們容易受到操縱。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）說：「生成式AI可成為人類發展的一大契機，但也可能造成傷害與偏見…若沒有公眾參與及政府的必要保護和規範，生成式AI無法與教育結合。」

美國人工智慧科技企業OpenAI去年11月底推出ChatGPT，能利用最簡短的提示來產生文章、詩歌和對話，於是生成式AI頓時成為各界關注焦點，同時也在中小學和大學引發抄襲與作弊的疑慮。

但投資人把大筆金錢砸進這個領域，熱切的推廣人士也將目光轉向教育，視為可能有利可圖的市場。

聯合國教科文組織的指導方針提到，AI工具或許可用來協助有特殊需求的孩童、當作詰問辯證的對象或擔任研究助理。

但唯有教師、學生和研究人員協助設計這些工具並由政府規範使用，這些工具才能安全有效。

指導方針建議最低使用年齡13歲，並指出這是ChatGPT根據美國法規採用的年齡限制。

指導方針還說：「許多評論人士認為這個門檻的年齡太小，曾主張立法將年齡提高到16歲。」

AI 聯合國 教育

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