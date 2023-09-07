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擔憂再次升息 那指連跌四天

巴西南部溫帶氣旋釀洪災 至少40人喪生

中央社／聖保羅7日電
巴西南大河州遭到溫帶氣旋引起的暴雨，房屋被洪水淹沒。（路透）
巴西南大河州遭到溫帶氣旋引起的暴雨，房屋被洪水淹沒。（路透）

巴西南大河州民防廳今天表示，近日襲擊南部地區的溫帶氣旋引起的暴雨已造成40人喪生，包括南大河州39人，聖卡塔里納州（Santa Catarina）1人。

南大河州長雷特（Eduardo Leite）說，該州遇難者人數會增加，因為救援隊從現在開始進入之前被隔離的區域。

雷特說，受災最嚴重的地區是距離南大河州（Rio Grande do Sul）首府快樂港（Porto Alegre）約兩小時車程的塔誇里河谷（Vale do Taquari），因大量降雨導致附近江河氾濫成災。

南大河州政府特別關注快樂港都會區格拉瓦塔伊河（Gravataí River）流域未來幾天的降雨情況。

因溫帶氣旋過境南大河州帶來洪災，雷特昨天頒布一項應對公共災難的法令，有效期180天。

農業和畜牧部國家氣象研究所（Inmet）及南大河州民防廳今天發布南大河州風暴和洪水警告，由於河流水位居高不下，任何降雨量都令人擔憂。

氣象預報指出，巴西南部天氣不穩現象持續加強，南大河州平原一帶和大快樂港地區隨時會降雨；中南部地區降雨量可達100毫米，有冰雹的風險，預計陣風時速高達100公里。

巴西氣象學家佐崎（Maria Clara Sassaki）表示，海上有可能形成新的溫帶氣旋，加上南極性冷鋒過境，為南大河州已受洪災影響地區帶來更多降雨和風暴，所以警報將持續到10日。

巴西 洪災 洪水

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