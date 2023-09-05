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尹錫悅出訪東協 爭取區域合作阻絕北韓威脅

中央社首爾5日專電
南韓總統尹錫悅。(路透)
南韓總統尹錫悅。(路透)

南韓總統尹錫悅今天啟程前往印尼，參加東南亞國家協會（ASEAN）高峰會後的東亞高峰會，預計將在會中談及北韓竊取虛擬貨幣等違法行為及侵害人權現況，並與至少14國領袖一對一會面，爭取對抗北韓威脅的盟友。

尹錫悅今天展開為期7天的東協訪問行程，南韓總統辦公室表示，目前已安排至少14場雙邊會談及多邊會談，另有6國仍在協商中，展現尹錫悅政府透過外交力量制衡北韓威脅的決心。

尹錫悅就北韓問題接受外媒訪問的報導，在這次出訪行程前接連刊出，積極向對北韓影響大的中國，以及印太地區國家喊話。

尹錫悅在4日刊出的美聯社專訪指出，北韓發展核武、飛彈等武器的資金來源主要是竊取虛擬貨幣、派遣勞工至海外、海上轉運等違法行為，他將在東亞高峰會呼籲各國積極合作，「就算只是確實執行既有的聯合國安理會決議，也足以阻斷北韓取得發展大規模殺傷性武器（WMD）的資金來源」。

根據法新社取得東協峰會公報草稿指出，東協各國對北韓近來發射彈道飛彈頻率激增表達憂心，也已準備好在達成朝鮮半島和平方面扮演建設性角色。

東協當前對北韓威脅可能影響區域和平的擔憂，與尹錫悅此行目標一拍即合。尹錫悅也在今天刊出的印尼「羅盤報」（Kompas）訪問中強調，北韓發射飛彈「構成直接和生存威脅」，韓國與東協應就北韓非核化議題，聯手堅決因應和密切合作。

與北韓交好的中國、俄羅斯也將出席這次東亞高峰會，會中是否就相關議題做出反應，或與尹錫悅會談也受到關注。

尹錫悅在專訪中特別提及，北韓與中國的貿易額在整體貿易占比高達96.7%，點出中國對北韓的影響力，同時強調東協與日韓中合作的重要性。不難看出拉攏中國，以及擴大與北韓對抗陣線的意圖。

不過，中國國家主席習近平今年未出席東亞高峰會，由國務院總理李強代為出席。正與韓方商議中的雙邊會談對象據悉也未包括中國，中方是否可能在這次會中進一步給出正面回應，仍是未知數。

北韓 虛擬貨幣 印尼

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