日相岸田赴印尼參加東協+3峰會 未決定跟李強會談

日本首相岸田文雄出發前往印尼參加東協系列峰會前發表談話。(歐新社)

日本 首相岸田文雄今天下午出發前往印尼參加東協系列峰會，行前表示會盡力說明加深他國對福島「核處理水」排海的理解，但還不確定是否跟中國國務院總理李強 個別會談。

日本放送協會（NHK）報導，岸田當地時間5日下午1時過後搭乘專機從羽田機場出發。此次出訪7天預計先後赴印尼參加東協系列峰會，以及印度舉辦的20國集團（G20）峰會。

岸田在出發之前表示，今年是日本及東南亞國家協會（ASEAN）建立友好合作關係50週年，盼藉著出席會議進一步加強合作。

至於印度9日至10日舉辦的G20領袖會議，岸田盼可以將今年5月七大工業國集團（G7）廣島峰會的成果延續到G20峰會 ，並希望可以深入討論糧食安全、開發、保健、數位等國際議題。

關於引發中國不滿及反制的福島第一核電廠「核處理水」排海，岸田說「會透過多場會談、領袖會議，盡力解釋以擴大（他國）對我國措施的理解及合作」。

是否會跟李強舉行個別會談，岸田說明「尚未確定」。

日本經濟新聞報導，岸田與李強同場出席的會議包含6日東協與中日韓領袖召開的「東協+3」會議，以及7日的東亞高峰會（EAS），還有9日至10日的G20峰會。