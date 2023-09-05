我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國最大出口市場不再是歐美 東南亞取而代之

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日相岸田赴印尼參加東協+3峰會 未決定跟李強會談

中央社東京5日綜合外電報導
日本首相岸田文雄出發前往印尼參加東協系列峰會前發表談話。(歐新社)
日本首相岸田文雄出發前往印尼參加東協系列峰會前發表談話。(歐新社)

日本首相岸田文雄今天下午出發前往印尼參加東協系列峰會，行前表示會盡力說明加深他國對福島「核處理水」排海的理解，但還不確定是否跟中國國務院總理李強個別會談。

日本放送協會（NHK）報導，岸田當地時間5日下午1時過後搭乘專機從羽田機場出發。此次出訪7天預計先後赴印尼參加東協系列峰會，以及印度舉辦的20國集團（G20）峰會。

岸田在出發之前表示，今年是日本及東南亞國家協會（ASEAN）建立友好合作關係50週年，盼藉著出席會議進一步加強合作。

至於印度9日至10日舉辦的G20領袖會議，岸田盼可以將今年5月七大工業國集團（G7）廣島峰會的成果延續到G20峰會，並希望可以深入討論糧食安全、開發、保健、數位等國際議題。

關於引發中國不滿及反制的福島第一核電廠「核處理水」排海，岸田說「會透過多場會談、領袖會議，盡力解釋以擴大（他國）對我國措施的理解及合作」。

是否會跟李強舉行個別會談，岸田說明「尚未確定」。

日本經濟新聞報導，岸田與李強同場出席的會議包含6日東協與中日韓領袖召開的「東協+3」會議，以及7日的東亞高峰會（EAS），還有9日至10日的G20峰會。

日本 李強 G20峰會

上一則

紐西蘭婦人剖腹產後痛1年半 餐盤大小術械留肚內

下一則

瑞典世紀大審開庭 能源公司被控助蘇丹政府屠殺平民

延伸閱讀

東協峰會將討論加速決策 拜登缺席傳印尼失望

東協峰會將討論加速決策 拜登缺席傳印尼失望
中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」

中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」
中國禁海產 日本補助漁業拚美歐市場

中國禁海產 日本補助漁業拚美歐市場
習、普都不去 路透：G20若沒共識 曝大國合作局限性

習、普都不去 路透：G20若沒共識 曝大國合作局限性

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33

超人氣

更多 >
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」
中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱

中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱
走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元
又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責