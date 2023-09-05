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中國祭進口禁令 日本展開全民運動挺自家水產品

中央社東京5日綜合外電報導
日本顧客在販售福島水產的商店消費。(路透)
日本顧客在販售福島水產的商店消費。(路透)

日本8月24日將福島第一核電廠「核處理水」排放入海後，中國對日本產水產品祭出進口禁令。日本方面除了中央政府提供水產業者實質補助外，業者及自衛隊等都力挺日本產水產品。

日本朝日新聞報導，受到中國政府全面禁止日本產水產品進口影響，日本執政黨自民黨今天舉行的一場會議上，有意見認為應該將日本產水產品運用在學校營養午餐方面。

不僅如此，日本政府內部也有提供日本產水產品給自衛隊員食用的方案，日本政府與執政黨希望利用擴大內需彌補無法出口到中國的缺口。

日本首相岸田文雄9月4日公布的協助水產業者對策中，其中一項重點就是「擴大國內消費及生產持續對策」，載明利用故鄉納稅等方法「開展全民運動」。

在自民黨今天舉行的會議中，有與會者建議利用學校營養午餐來推廣日本產水產品，而日本政府農林水產省已在評估其可行性。

日本過去受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響時，也曾將銷售銳減的農水產品供學校營養午餐食用。

讀賣新聞報導，日本已有連鎖餐飲業者表示，將在旗下居酒屋展開使用日本產水產品的「聲援日本漁業活動」，希望減少「核處理水」入海後帶來的影響，敦促日本民眾消費。

這項聲援活動將在日本境內116家分店舉行，首波活動從9月11日到20日，將提供使用北海道產帆立貝的各式料理。

另外，富士新聞網報導，日本海上自衛隊也修改原先的「艦食」標誌，加入日本產水產品的原素及文字。「艦食」指的是日本海上自衛隊員在艦上所吃的食物，海上自衛隊也在官網對外公開「艦食」的菜單。

海上幕僚長（相當於海軍參謀長）酒井良今天說，希望能對擴大消費日本產水產品有所貢獻，未來將透過社群網站宣傳使用日本產水產品的菜單。

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