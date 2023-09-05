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東協峰會將討論加速決策 拜登缺席傳印尼失望

編譯陳曉慈／即時報導
第43屆東協峰會5日在印尼雅加達登場，與會領袖在開幕典禮上手拉手合照。由左至右依序為菲律賓總統馬可仕、新加坡總理李顯龍、泰國外交部常務秘書薩倫、越南總理范明正、印尼總統佐科威、寮國總理西潘敦、汶萊蘇丹哈山納包奇亞、柬埔寨總理洪馬內、馬來西亞總理安華以及東帝汶總理古斯茂。（歐新社）
第43屆東協峰會5日在印尼雅加達登場，與會領袖在開幕典禮上手拉手合照。由左至右依序為菲律賓總統馬可仕、新加坡總理李顯龍、泰國外交部常務秘書薩倫、越南總理范明正、印尼總統佐科威、寮國總理西潘敦、汶萊蘇丹哈山納包奇亞、柬埔寨總理洪馬內、馬來西亞總理安華以及東帝汶總理古斯茂。（歐新社）

為期3天的第43屆東協峰會5日在印尼雅加達登場。日經亞洲5日報導，在美中關係、南海情勢升溫下，東協成員國如何更迅速做出決策、應對危機，將是未來的重大挑戰。此外，各國也將針對緬甸議題以及印太地區經濟合作展開討論。

在開幕典禮上，印尼總統佐科威表示，東協已同意不成為任何勢力的代理人，並將與所有人合作，致力和平與繁榮。他還強調，成員不應將東協塑造成「敵對勢力互相毀滅的競技場」。

與會者包括中國國務院總理李強與日本首相岸田文雄，這也是柬埔寨總理洪馬內上月上任後首次出席國際會議。美國則派出副總統賀錦麗出席，報導指稱，拜登總統沒有出席東協峰會，讓外界質疑華府對東南亞地區的關注。一名華府資深外交官員告訴日經亞洲，華府的決定讓今年東協地主國印尼當局「震驚」且「失望」。

中國8月底發布2023年新版地圖，納入台灣、南海諸島，以及印中存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin），引發東協成員國馬來西亞、菲律賓、越南等多國強烈抗議。過去20年來，東協與中國持續針對「南海行為準則」進行討論，雙方6月同意將在3年內提出共識。

印尼外長勒特諾28日表示，東協領袖將針對「加速決策過程」進行討論。東協目前針對重大議題仍沒有清楚的討論流程，包括是否需要國家領袖參與。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」高級研究員佘麗蓮說，東協可能會採取所謂的「東協減X」（ASEAN minus X ）方案，針對重大且緊急的議題，在部分成員國沒表態的情況下做出決定。印尼希望之光大學教授阿力克席思指出，目前東協受制於少數成員國，導致數項議題陷入停滯或進展緩慢。他認為，加速決策過程是一項非常進步的議程。

緬甸僵局也是此次東協峰會重要議程之一。東協2年前便提出「五點共識」，要求緬甸軍政府立即結束暴力行為、與反對者談話，但實際效果有限。勒特諾在4日東協外長會議長上表示，東協將針對五點共識進行詳盡再評估。他說：「唯有確保緬甸問題取得和平、長期的解決方案，東協才有可能全速前進」。

除了安全議題，今年峰會上將舉行首場「東協印太論壇」，預計邀請政府官員與企業人士出席，針對促進印太地區經濟合作展開討論。勒特諾表示，外界對印太地區的關注大多聚焦安全議題，儘管這十分重要，但強調具體合作與包容性協作的需求也同樣重要。

印尼 緬甸 華府

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