紐西蘭婦產後腹痛1年半… 竟是手術用品留肚中

紐西蘭一名婦女在奧克蘭市立醫院接受剖腹產後，下腹開始長期疼痛，拖了1年半才發現腹中遺留如餐盤大小的手術異物。圖為奧克蘭市立醫院。（美聯社）

紐西蘭一名婦女接受剖腹產後，下腹開始長期疼痛不適，拖了18個月才發現腹中遺留如餐盤大小的艾力克斯腹壁牽引器。

英國衛報報導，紐西蘭一名20多歲婦女3年前在奧克蘭 市立醫院生產，當時因前置胎盤而採取剖腹產。沒想到當時手術使用的「艾力克斯腹壁牽引器」（Alexis retractor）遺留腹部，導致婦女下腹長期疼痛。

期間婦女多次回診，一度因疼痛難耐送奧克蘭市立醫院急診室，卻沒人發現不對勁。拖了近1年半，直到2021年接受腹部電腦斷層攝影才發現並取出異物。

艾力克斯腹壁牽引器材質柔軟平順，在手術中用於將傷口撐開，加大型腹壁牽引器的尺寸約莫一個餐盤，設計用於牽引直徑達17公分的切口，無法以X光檢查識別。

然而，初步調查整起案件的奧克蘭衛生局（Te Whatu Ora Auckland）竟然主張院方並未失職，已發揮合理醫術治療患者。

直到今年9月4日，紐西蘭衛生與障礙者福利 專員麥道爾（Morag McDowell）發現奧克蘭衛生局違反患者權益準則，主張「目前有充分先例推論，患者體內遺留手術異物說明醫術低於一般水準」，並直言這種事根本不應該發生。