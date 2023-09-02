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只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

中央社赫爾辛基2日綜合外電報導
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

芬蘭財政部長普拉原計畫任命芬蘭記者奎肯麥基擔任她的媒體關係顧問，但任命案在背景審查時遭到芬蘭國安機關擋下，奎肯麥基稱這似乎與他配偶的中國背景有關。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，這項消息最先由芬蘭小報「晚報」（Iltalehti）披露。奎肯麥基（Jari Kuikanmäki）接受該報訪問時表示，芬蘭安全情報局（Finnish Security and Intelligence Service，Supo）對他進行安全許可檢查過程中著重一些部分，包括他的伴侶原是中國籍及2016年的一趟中國行，以及他伴侶的雙親是中國籍並曾在2017年來到芬蘭。

奎肯麥基告訴「晚報」：「我們（他與伴侶）2011年在（英國）倫敦相識，此後一直在一起。我們2013年搬到芬蘭。」此外他說，他的另一半現在是芬蘭公民，也沒有犯罪紀錄，兩人住在芬蘭已超過10年。

根據「晚報」，奎肯麥基的普通法婚姻（common-law marriage，又稱事實婚）配偶是在去年成為芬蘭公民，而由於中國不承認雙重國籍，因此她已不再是中國公民。

奎肯麥基接受芬蘭國家廣播公司訪問時表示，他仍不清楚為何這樣與中國的關聯使得他無法擔任普拉（Riikka Purra）的顧問。

他說：「我不太知道發生了什麼事。我認為這起案例似乎有些面向有必要評估是否涉及歧視。但不會是由我來做出評斷。」

按照慣例，芬蘭安全情報局會對獲指派擔任部會特別顧問的所有個人進行安全審查。

歧視 財政部

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