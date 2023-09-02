抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請俄大使

諾貝爾基金會取消邀請俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使參加今年的諾貝爾頒獎典禮。（美聯社）

在一片反對聲浪中，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）今天宣布，取消邀請俄羅斯、白俄羅斯 和伊朗 大使參加今年在瑞典首都斯德哥爾摩舉辦的諾貝爾頒獎典禮的決定。

法新社報導，在斯德哥爾摩舉辦年度諾貝爾頒獎典禮和宴會的諾貝爾基金會，因為烏克蘭戰爭，去年決定不邀請俄國和白俄大使參加斯德哥爾摩主辦的諾貝爾頒獎典禮。

由於伊朗鎮壓反政府抗議民眾，諾貝爾基金會也對伊朗大使做出相同決策。

然而，諾貝爾基金會8月31日表示，將恢復過去作法，邀請所有與瑞典及挪威有正式外交關係的各國代表，引發一連串憤怒的反應。

諾貝爾基金會今天表示，這項決定是基於其信念，也就是「盡可能廣泛地傳播諾貝爾獎 代表的價值觀和訊息，是重要和正確的」。並提到，外界強烈的反應「完全掩蓋了這個訊息」。

諾貝爾基金會在聲明中說：「因此，我們選擇重複和去年一樣在常規外的作法，也就是不邀請俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使參與斯德哥爾摩的諾貝爾頒獎典禮。」

去年，挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）依舊邀請所有大使參加在奧斯陸舉辦的和平獎頒獎典禮，諾貝爾基金會表示今年會再次這麼做。

諾貝爾基金會指出：「如同以往，所有大使都將受邀參加在奧斯陸舉行的典禮。」

對於諾貝爾基金會取消邀請俄國及其盟友白俄參加今年斯德哥爾摩諾貝爾頒獎典禮的決定，烏克蘭表示歡迎。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在臉書（Facebook）寫道：「人道主義的勝利。我們感謝所有要求恢復正義的人。我們相信，也應該對俄羅斯和白俄羅斯駐奧斯陸大使做出相同決定。」