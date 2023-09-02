尚達曼高票當選星總統 分析：政治魅力超越種族

新加坡前國務資政尚達曼囊括7成選票當選星國總統。（路透）

新加坡 前國務資政尚達曼囊括7成選票當選星國總統，預計14日就任。分析指出，這顯示尚達曼政治魅力超越種族，且執政黨人民行動黨近期醜聞事件也未對他的支持度造成太大影響。

新加坡總統大選昨天進行投票 ，共有3名候選人角逐，最終計票結果顯示，66歲的政壇老將尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）得票率為70.4%，同為75歲的新加坡政府投資 公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮得票率分別為15.72%、13.88%。

尚達曼不僅獲得壓倒性勝利，他的得票率也創下新加坡歷屆民選總統的最高紀錄，遠高於1993年王鼎昌的58.69%，以及2011年陳慶炎的35.2%。

印度裔的尚達曼從政20多年來，一直是深受歡迎的政治人物，過去5次角逐國會大選得票率都有6、7成，甚至還有2次逼近8成，堪稱吸票機。這次為了參選總統，他退出人民行動黨、辭去國會議員，卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務，人氣依舊不減。

尚達曼今天接受媒體聯訪表示，沒料到自己會獲得這麼多支持。投票結果也顯示，選民不認為過去曾是執政黨黨員或內閣閣員就讓他無法保持中立，這完全取決於個人。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問指出，這次總統選舉結果顯示，只要候選人條件夠好、能獲民眾信任，選民並不會太在意族裔，仍會支持。

新加坡是多元種族國家，逾7成人口為華人，另有馬來人、印度人等少數族群。

莊嘉穎分析，尚達曼給人的印象是有能力、清廉，「比較溫和、明理的政治人物」，他這次的競選對手並不強，黃國松在宣布參選之前的知名度不高，而二度角逐總統選舉的陳欽亮雖然知名度較高，但不時出現爭議言論。

而對於尚達曼獲得7成選票，莊嘉穎不感到意外。他說，尚達曼這次的得票率略低於他參加2020年國會大選的得票率，可能是受到人民行動黨近期醜聞事件的連累。

不過也有專家持不同意見。「海峽時報」（The Straits Times）引述分析家梁振雄（Leong Chan-Hoong）指出，有鑑於人民行動黨近期爆出一連串醜聞，包括交通部長易華仁（S. Iswaran）涉及貪污調查、前國會議長及國會議員婚外情，他對尚達曼獲得如此高票感到意外。

新明日報報導，尚達曼得票率高的關鍵包括陳欽亮找來反對黨人士助選，把總統選舉政治黨派化造成反效果，促使中間選民將票投給比較熟悉、信任且得體的尚達曼。

南洋理工大學政治學者陳添金表示，尚達曼的政治魅力跨越種族，過去有不少民眾支持他成為總理。對支持他的選民來說，這次總統選舉不失為另一個讓他能發揮所長的機會。

新加坡自1993年推行總統民選制度至今，有3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）；選民上次透過投票選出總統已是2011年。

新加坡總統作為國家元首，是國家團結象徵，不得為任何政黨黨員；總統一任任期為6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。在星國政治制度下，掌握實權的是總理，由國會多數黨領袖擔任。