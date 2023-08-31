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抗議美韓軍演 北韓發射2飛彈 模擬對南韓戰術核打擊

編譯茅毅／即時報導
北韓官媒朝中社8月31日發布照片，顯示北韓30日深夜在平壤順安國際機場朝東北方試射兩枚戰術彈道飛彈。（歐新社）
北韓官媒朝中社8月31日發布照片，顯示北韓30日深夜在平壤順安國際機場朝東北方試射兩枚戰術彈道飛彈。（歐新社）

南韓參謀本部8月31日表示，北韓30日晚間約11時40分和50分，從平壤的順安區域分別朝日本海發射一枚短程彈道飛彈。韓聯社報導認為，此舉明顯在抗議美國和南韓正實施代號乙支自由護盾（UFS）聯合軍演。北韓官媒朝中社31日報導，這是模擬將南韓重要指揮據點和作戰機場化為一片焦土的「戰術核打擊訓練」。

這是北韓相隔37天再次發射彈道飛彈。南韓及日本官員均指出，這兩枚飛彈墜海前飛行約360公里、最大飛行高度50公里。白宮發言人尚皮耶30日說，北韓此舉違反聯合國安理會決議，她強調，美國對協防盟國日本與南韓的承諾仍堅若磐石。

UFS自21日至31日舉行。朝中社報導，平壤將UFS視為公然想定對北韓採取先制核攻擊的演習，尤其美國及南韓空軍30日在黃海上空聯演，美軍B—1B戰略轟炸機也參演，為加以反制，北韓軍30日晚發射兩枚戰術彈道飛彈，並成功在日本海做為標靶小島上空400公尺引爆。鑑於這兩枚飛彈的飛行距離，其假想目標恐是南韓忠清南道雞龍市內的南韓三軍總部所在地雞龍台。

北韓官媒朝中社引述軍方聲明報導：「北韓人民軍總參謀部昨晚舉行戰術核子攻擊演習，模擬對『大韓民國』軍方匪徒的主要指揮中心和作戰機場進行焦土攻擊。這次演習目的是向敵人發出明確訊息。」

北韓領袖金正恩29日親臨北韓軍總參謀部訓練指揮所視察。北韓這次的全軍指揮訓練除模擬擊退敵軍武裝侵略，並發動全面反攻，占領南韓的全部領土。這是自金正恩2011年12月掌權以來，北韓官媒首度發布有關全軍指揮訓練的報導。

南韓智庫世宗研究所分析師鄭成長表示，這顯示北韓已有對南韓發動全面進攻的作戰計畫。

美國之音報導，北韓最近將對南韓的稱呼從南朝鮮改大韓民國。外界認為，這代表北韓可能已開始視南韓為敵國而非統一對象。

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