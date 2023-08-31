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變異株BA.2.86突變 英國9/11施打新冠疫苗

中央社倫敦31日專電
英國衛生暨社會照護部表示，有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株BA.2.86高度突變，作為預防手段，秋季疫苗施打計畫將提早啟動，在英格蘭為9月11日起跑。美聯社
英國衛生暨社會照護部表示，有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株BA.2.86高度突變，作為預防手段，秋季疫苗施打計畫將提早啟動，在英格蘭為9月11日起跑。美聯社

英國衛生暨社會照護部表示，有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株BA.2.86高度突變，作為預防手段，秋季疫苗施打計畫將提早啟動，在英格蘭為9月11日起跑。

按原規劃，施打計畫擬於10月初展開。

據英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）最新評估，BA.2.86高度突變，且不僅已在數個國家現蹤，感染個案還包括沒有旅遊史的民眾。

英國8月18日首度在境內偵測到BA.2.86變異株。

英國衛生暨社會照護部30日指出，儘管BA.2.86的危險性不至於令人憂心，UKHSA仍建議加速執行疫苗施打，以在冬季來臨前為感染高風險族群建立較佳防護，並減緩國民保健署（NHS）屆時可能面臨的衝擊。

疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）已公布高風險族群清單，涵蓋老年養護之家居民、65歲以上民眾、符合標準的6至64歲臨床高風險族群、第一線衛生和社會照護人員等。

政府將同步提供流行感冒疫苗，且建議民眾盡可能同時施打COVID-19與流感疫苗

UKHSA預期未來還會有新的COVID-19變異株出現。執行長哈里斯（Jenny Harries）說，關於BA.2.86的資訊仍有限，因此目前難以估計這個變異株可能造成的衝擊。

JCVI指出，為確保達成冬季最佳公衛防護效果，COVID-19秋季疫苗施打計畫應盡可能在12月初執行完畢。

JCVI另提醒，疫苗保護力最高期間是施打後3個月內。 

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