馬來西亞國慶日 群眾情緒超嗨高喊獨立自由

馬來西亞今天舉行國慶慶典，並在皇家 砲兵團的禮砲中揭開序幕，展開各項表演活動，當戰機呼嘯而過，突擊隊員掛國旗跳傘著陸，群眾情緒超嗨並高喊Merdeka（獨立、自由）。

今天是馬來西亞獨立66週年國慶日。馬來西亞政府今天除在行政中樞布特拉加亞（PutraJaya）布城廣場舉行慶典，諸如檳城、彭亨州與霹靂州等各州也都有國慶活動。

首相安華（Anwar Ibrahim）今天下午在社群平台臉書 （Facebook）貼文，認為今天國慶活動重現各族群團結精神與價值，這種團結精神也是讓國家持續向前邁進動力，也是馬來西亞的真正價值。

今年國慶日主題是「昌明大馬：堅定團結，滿懷希望」，其中，吉隆坡地區昨晚開始在皇家雪蘭莪俱樂部旁獨立廣場（Dataran Merdeka）、國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）等地舉行慶祝活動，也有倒數計時煙火秀，共同迎接國慶日。

在獨立廣場參與倒數計時煙火秀的首投族曾芯怡告訴中央社記者，今年是馬來西亞獨立66週年，從去年底迄今，大馬相繼完成國會大選與甫結束的6州州選，相信大馬政治發展會更為穩定發展，希望安華領導的團結政府接下來的數來能好好拚經濟。

在布城參與國慶活動的年輕民眾說，他今天閱讀媒體報導知道馬來西亞國父東姑阿都拉曼（Tunku Abdul Rahman）於1957年8月31日，在默迪卡體育館（Stadium Merdeka）带領人民高喊7次「默迪卡」（Merdeka），這個精神讓他非常感動。

Merdeka在馬來文中代表「獨立」的意思。

今天的慶典在皇家砲兵團鳴禮砲中揭開序幕，宣讀國家原則接著高喊7次「默迪卡」，接續展開多元文化的表演活動，象徵團結與和諧精神，其他諸如陸軍的紅軍戰士有高難度機車表演、國防大學軍事訓練學院見習軍官扛著巨幅國旗出場。

部隊列隊遊行更是主要的重頭戲，各種戰車與飛彈等軍事裝備輪番登場。戰機劃破天際從布城上空呼嘯而過，以及屬於皇家警察精銳部隊的VAT69突擊隊員掛著國旗從4000公尺高空跳傘著陸，讓民眾驚叫聲連連。

馬來西亞今年國慶慶典在布城廣場舉行，除大批參觀人潮外，也有公務員、非政府組織、青少年、學生與企業界等人士參與。大馬政府曾於2003年、2005年、2018年與2019年在布城舉行國慶活動，今年已是第5次，去年則是在吉隆坡獨立廣場舉行國慶遊行慶祝活動。