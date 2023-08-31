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非洲氣候峰會下週登場 氣候融資成焦點

中央社奈洛比31日綜合外電報導
肯亞環境部長圖雅（Soipan Tuya）。(美聯社)
肯亞環境部長圖雅（Soipan Tuya）。(美聯社)

非洲氣候峰會9月4日將在肯亞首都奈洛比登場，屆時環境優先政策的融資將成為這次非洲大陸首次氣候峰會的重點。

根據聯合國數據，非洲國家在全球碳排放量中僅占約3%，卻日益暴露在和氣候變遷有關的極端氣候衝擊中，像是非洲之角（Horn of Africa）即出現了數十年來最嚴重的旱災。

路透報導，根據非營利組織「氣候政策倡議」（Climate Policy Initiative）去年提出的報告，非洲僅獲得因應氣候衝擊所需融資的12%。

肯亞環境部長圖雅（Soipan Tuya）在峰會前表示：「我們希望開始改變將非洲描述為飢餓、饑饉和洪災受害者的論述。」

「新論述應朝向一個願意和準備吸引資本的非洲，這些資本不但是適時、公平合理，也是適當規模，以引領世界因應氣候變遷。」

聯合國氣候峰會9月將在紐約舉行，接下來聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）也將於11月底在阿拉伯聯合大公國展開。在這兩場重量級氣候會議前召開的非洲氣候峰會預計將討論相關解決方案。

市場導向的融資工具，像是碳權則是在優先融資選項名單中。

非洲國家也對以自然抵換債務深感興趣。中非國家加彭本月稍早完成非洲首宗自然抵換債務交易，買回名目金額5億美元的國際債務，並發行同等規模的環保攤銷債券。

不過，非洲氣候峰會提出的氣候融資作法引發民間團體的批評，500多人連署公開信批評主辦方，以犧牲非洲利益為代價，推動西方國家的優先政策。

公開信中直陳：「這些方式只會讓富裕國家和大型公司有恃無恐，繼續汙染這個世界，對非洲造成極大的傷害。」

氣候峰會 融資 聯合國

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