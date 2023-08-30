中國壯大是否有助兩韓統一 美中專家意見兩極

南韓 政府主辦國際論壇，邀集各國專家就朝鮮半島統一問題進行討論，中方專家認為，兩韓 統一與中國政府利害關係一致，應修復韓中關係；美方專家則直指中國崛起才是統一絆腳石。

2023朝鮮半島國際論壇30日在首爾舉行，就美中關係對兩韓統一的影響，美中兩方學者各自提出見解，其中不難看出在美中角力中爭取南韓政府支持的意圖。

據韓聯社報導，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生認為，朝鮮半島的自主和平統一與中國利害關係相符，主張「統一韓國」的政府應與中國保持友好關係，在美中之間保持中立。

他指出，南韓當前與中國關係已經來到冷戰之後的最低點，比2017年因韓方部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）問題關係降溫時更惡劣，為促進兩韓統一，應積極修復韓中關係。

不過，美國外交協會美韓政策主任史耐德（Scott Snyder）則直指中國崛起正是不利兩韓統一的因素之一，雖然美國、中國等周邊國家協助對兩韓統一不可或缺，但中國勢力擴大，加上與美國紛爭惡化的狀況下，不太可能兩韓統一做出貢獻。

史耐德指出，對朝鮮半島統一、尤其是由南韓主導的統一而言，中國崛起、俄羅斯在亞太地區的修正主義（指竄改馬克思共產主義的勢力）、北韓 開發核武都是絆腳石。

美中紛爭對朝鮮半島局勢影響無庸置疑，甚至可能影響美國對南韓的支援力道。同樣在今天於東京舉行的2023韓日未來對話上，曾在前南韓總統李明博任內擔任外交安保首席秘書的南韓外交官千英宇指出，美國可能因國內政治因素，對中國帶來的威脅過度詮釋或應對，因此疏忽來自北韓的實質威脅。

因此，千英宇指出，南韓與日本政府更應該合作爭取國際支持，而非單打獨鬥；若美國承諾的對北韓核遏制能力失效，日韓的軍事合作也至關重要。

千英宇表示，美日韓峰會日前在美國大衛營商議強化即時共享北韓飛彈動向，確實使北韓更難實際使用核武，但面對持續加速開發飛彈、核武的北韓，美日韓所擁有的制裁與誘因等遏制手段相當有限，在危及金正恩政權存亡的關鍵時刻，金正恩仍很有可能直接動用核武。

若北韓發射搭載核彈頭的飛彈，唯一的應對方式就是在空中攔截，「屆時必然需要日韓分工合作」；此外，若想全面監視北韓飛彈基地，必須用上大量無人機及人造衛星，千英宇認為，日方在這部分可運用資源應大於南韓。