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美國部署B-1B轟炸機 與南韓和日本分別聯合演習

中央社首爾30日綜合外電報導
圖為今年3月，美國空軍B-1B轟炸機、F-16戰機與南韓空軍F-35A舉行聯合空中演習。（路透）
圖為今年3月，美國空軍B-1B轟炸機、F-16戰機與南韓空軍F-35A舉行聯合空中演習。（路透）

美國、南韓日本已經提升因應北韓威脅的作為，美國今天更對兩國部署B-1B轟炸機分別投入聯合演習。

路透報導，南韓國防部指出，一架美軍B-1B轟炸機與南韓FA-50噴射機和美軍F-16戰鬥機一起參加美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演。這是南韓戰機今年第10次與美軍轟炸機進行聯合空中演習。

北韓經常譴責乙支自由護盾年度軍演是在為發動戰爭進行預演；美韓同盟則強調這項軍演屬防衛性質。

與此同時，日本防衛省表示，兩架美軍B-1B轟炸機今天與包括4架F-15噴射機在內的12架日本戰鬥機進行聯合演習。

北韓24日才嘗試將一枚間諜衛星送進太空軌道，不過失敗收場，美軍今天就與南韓和日本進行聯演。

規模龐大的乙支自由護盾年度軍演上週展開，目標在提升對平壤核子和飛彈威脅的反應能力。這項聯合軍演28日展開第2部分。

面對北韓最近發射太空發射載具的行動，南韓國防部在聲明中表示，美韓同盟今天的演習除了展現兩國所說的「延伸嚇阻」，也是「堅定聯合防衛態勢」的證明。

日本防衛省指出，在北韓接連進行彈道飛彈試射之際，美日今天在日本海上空進行的聯合空中演習確認兩軍「準備好對任何事態作出回應」。

日本昨天也參加與美國和南韓共同實施的反飛彈防禦演習。

南韓 日本 北韓

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