我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡槍案死者曾說研究生有心理問題：望他盡快畢業

川普是否能合法列名初選選票？新罕布夏州評估中

COVID-19疫情未歇 加拿大首見變異株BA.2.86確診

中央社渥太華29日綜合外電報導
加拿大卑詩省驗出國內首例感染COVID-19高度突變的新型變異株BA.2.86確診。圖為加拿大一所醫院，醫護人員在照料新冠患者。（路透資料圖片）
加拿大卑詩省驗出國內首例感染COVID-19高度突變的新型變異株BA.2.86確診。圖為加拿大一所醫院，醫護人員在照料新冠患者。（路透資料圖片）

加拿大衛生官員今天表示，在卑詩省（British Columbia）驗出國內首例感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高度突變的新型變異株BA.2.86確診，這名確診個案並未離開過卑詩省。

路透社報導，卑詩省首席衛生官亨利（Bonnie Henry）與衛生廳長狄克斯（Adrian Dix）在聯合聲明中表示，這名個案並未住院治療，此次驗出BA.2.86變異株也不會改變卑斯省民眾面臨的風險。

他們在聲明中表示：「BA.2.86現蹤加拿大及卑詩省並不令人意外…COVID-19持續在全球傳播，病毒也在不斷地適應。」

BA.2.86變異株上個月首度在丹麥被發現，相較於2023年主要流行的XBB.1.5變異株，BA.2.86變異株的關鍵部位帶有超過35個突變。美國、瑞士和以色列也已通報出現這種新變異株的確診病例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週表示，先前曾確診COVID-19或已接種預防性疫苗的民眾，比較有可能感染到BA.2.86變異株。

科學家們表示，監測BA.2.86變異株雖然重要，但由於全球已透過疫苗接種及過去大規模感染建立起免疫防禦力，因此BA.2.86不太可能導致大規模的重症及死亡病例。

加拿大衛生部今天稍早在每周更新中表示，衛生當局已注意到近幾周COVID-19確診人數攀升，但病毒活動力仍相對低。

加拿大 疫苗 以色列

上一則

非洲國家加彭傳政變 外界反應一次看

下一則

印度G20峰會將登場 當局派人扮猴驅猴防鬧場

延伸閱讀

新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫

新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫
多州通過LGBTQ相關法律 加拿大發布旅遊警告

多州通過LGBTQ相關法律 加拿大發布旅遊警告
除了美英 變異株BA.2.86現蹤更多國家 專家回應了

除了美英 變異株BA.2.86現蹤更多國家 專家回應了
新冠變異株EG.5竄起 8月占比71.6% 已在多數省份流行

新冠變異株EG.5竄起 8月占比71.6% 已在多數省份流行

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
50多歲的美國人 401(k)有多少錢？

50多歲的美國人 401(k)有多少錢？
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物
小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長4倍

小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長4倍
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭