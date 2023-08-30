COVID-19疫情未歇 加拿大首見變異株BA.2.86確診

加拿大卑詩省驗出國內首例感染COVID-19高度突變的新型變異株BA.2.86確診。圖為加拿大一所醫院，醫護人員在照料新冠患者。（路透資料圖片）

加拿大 衛生官員今天表示，在卑詩省（British Columbia）驗出國內首例感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高度突變的新型變異株BA.2.86確診，這名確診個案並未離開過卑詩省。

路透社報導，卑詩省首席衛生官亨利（Bonnie Henry）與衛生廳長狄克斯（Adrian Dix）在聯合聲明中表示，這名個案並未住院治療，此次驗出BA.2.86變異株也不會改變卑斯省民眾面臨的風險。

他們在聲明中表示：「BA.2.86現蹤加拿大及卑詩省並不令人意外…COVID-19持續在全球傳播，病毒也在不斷地適應。」

BA.2.86變異株上個月首度在丹麥被發現，相較於2023年主要流行的XBB.1.5變異株，BA.2.86變異株的關鍵部位帶有超過35個突變。美國、瑞士和以色列 也已通報出現這種新變異株的確診病例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週表示，先前曾確診COVID-19或已接種預防性疫苗 的民眾，比較有可能感染到BA.2.86變異株。

科學家們表示，監測BA.2.86變異株雖然重要，但由於全球已透過疫苗接種及過去大規模感染建立起免疫防禦力，因此BA.2.86不太可能導致大規模的重症及死亡病例。

加拿大衛生部今天稍早在每周更新中表示，衛生當局已注意到近幾周COVID-19確診人數攀升，但病毒活動力仍相對低。