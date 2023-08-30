非洲國家加彭傳政變 外界反應一次看

中非國家加彭一群高階軍官於今晨宣布掌權。（美聯社）

中非國家加彭的選舉機構宣布總統阿里．彭戈贏得第3任期後，一群高階軍官旋即於今晨宣布掌權，似是2020年以來中西非的第8場軍事政變，以下是外界對此的反應：

● 法國政府

法國政府發言人維宏（Olivier Veran）今天表示，法國「譴責（加彭）進行中的政變」，正密切關注此事，並「重申渴望看到選舉結果一旦出爐將受到尊重」。

● 中國外交部發言人汪文斌

「中方密切關注加彭形勢發展，呼籲加彭相關方從國家和人民根本利益出發，通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序，確保邦戈（即阿里‧彭戈，Ali Bongo）總統人身安全，維護國家和平穩定和發展大局。」

● 歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）

「此事若經證實，將是又一場升高全區不穩定性的軍事政變。」

「整個區域─從中非共和國開始，然後是馬利、布吉納法索與現在的尼日，可能還有加彭─都處於非常艱難的形勢，部長們肯定得深思那裡發生的事情，以及我們可以如何改善關於這些國家的政策。」

「莫斯科收到這個非洲友好國家內部局勢急遽惡化的消息，備感憂心。我們持續密切關注局勢發展，並希望情況迅速穩定下來。」