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持續腹痛腹瀉且健忘憂鬱 澳洲女大腦取出8公分寄生蟲

編譯陳曉慈／即時報導
澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達8公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲。這條寄生蟲被取出時仍活著且不斷扭動。(美國疾病防治中心)
澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達8公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲。這條寄生蟲被取出時仍活著且不斷扭動。(美國疾病防治中心)

澳洲神經外科醫師從一名64歲的女性大腦中，找到一條長達8公分、過去僅在蟒蛇身上出現的寄生線蟲。這條寄生蟲被取出時仍活著且不斷扭動。

衛報28日報導，澳洲一名患者因持續腹痛、腹瀉，並出現乾咳、發燒與夜晚盜汗等症狀，2021年1月到地方醫院接受治療。2022年，她開始出現健忘與憂鬱症狀，因而轉至坎培拉醫院。做了磁振造影（MRI）掃描後，神經外科醫師認為她的大腦異常，需進行手術，卻意外在她腦中找到一條蠕蟲。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）表示，這是常見於蟒蛇身上的蠕蟲Ophidascaris robertsi，該名病患也成為該寄生蟲在人體被發現的全球首例。

醫院人員表示，該名病患住在有地毯蟒（carpet python）出沒的湖泊附近，她沒有直接接觸蛇，但經常採集湖泊附近的草本植物，用來烹飪。醫師與科學家推估，草叢裡的蟒蛇糞便中可能帶有寄生蟲，患者可能觸碰到或有吃下沾有寄生蟲的草本植物。

院方表示，該名病患仍需繼續接受治療，因為寄生蟲可能有下蛋，而幼蟲可能侵害其他器官，例如肝臟。有鑑於這是史上第一次發現人類遭這種寄生蟲侵害，醫療人員只能邊治療邊觀察情況，避免藥物在殺死幼蟲的同時引起發炎。

澳洲 憂鬱症

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