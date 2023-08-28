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大英博物館上千珍寶失竊 中國官媒：請無償歸還中國文物

記者謝守真／即時報導
大英博物館日前驚傳館藏失竊事件，估計約有2,000件文物失蹤。事件並引發環球時報發表社評，要求大英博物館歸還中國文物。（歐新社）
大英博物館日前驚傳館藏失竊事件，估計約有2,000件文物失蹤。事件並引發環球時報發表社評，要求大英博物館歸還中國文物。（歐新社）

英國大英博物館日前爆發嚴重失竊事件，失竊文物估計約2000件。事件在中國也引發後續效應，中國官方媒體環球時報28日發表社評，要求請大英博物館把所有經非正當渠道獲取的中國文物全數無償還中國。這篇社評一出，立即引發中國網友廣泛迴響，紛紛要求大英博物館儘快歸還中國文物。

環球時報這篇社評稱，大英博物館近日被曝約2000件館藏文物莫名失蹤，英國警方和館方遲遲不發布失竊文物的照片與詳細描述，可能代表該博物館仍未能查明究竟有多少文物丟失，「大概比2000件更多」。

社評指出，大英博物館多達800萬件巨量藏品中，絕大部分來自其他國家，而且「相當部分是通過非正當渠道，甚至骯髒、罪惡的手段得來的」。

環球時報批評，大英博物館因此獲得全球最大「贓物接收者」之稱。「大英博物館沒有保管好的、弄丟弄壞的，其實主要是屬於其他國家的文化財產，這怎能不讓人心疼」，這次醜聞令「外國文物在大英博物館得到了更好的保護」的說法不攻自破。

文章還表示，在大英博物館裡有約2.3萬件來自中國的文物，其中約2000件長期展示，包括《女史箴圖》的唐代摹本、遼三彩羅漢像、商周青銅器、魏晉石佛經卷等極其珍貴的國寶。

「它們都是怎麽從中國流失到大英博物館的，具體過程可能難以追溯。但可以確定的是，它們大多都是當年英國趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國製造劫難趁機劫掠或盜取得來的。只要英國不能證明哪一件藏品來自合法、乾淨的渠道，那麽這件藏品的母國就有權利去追索」。

環球時報並痛批英國有著「血腥、醜陋、可恥」殖民歷史，對待別人卻一直有著很強的道德優越感，經常站在道義高點上對別國的內部事務指手畫腳，甚至橫加干涉，「真不知道，他們的道德優越感是從哪裡來的」。

文章要求英國，「先把自己的歷史欠帳給還上，主動地與曾經遭受其殖民侵害的國家聯繫，商討如何盡快歸還歷史贓物，而不是非等著別人找上門來，自己還推三阻四，再次給世人留下極不光彩的印象」。

環球時報這篇社評一出，立刻登上微博熱搜。截至28日11時20分，該文在微博上已有5.8萬次轉發數、2.9萬人次評論及56.2萬個讚。

不少中國網友留言表示：「絕對支持！這是正經事，應物歸原主」、「有生之年希望能看到文物歸來」。還有人稱大英博物館為「大英贓物館」，要求大英博物館「正視自己的偷盜行為，還回不屬於自己的中國文物」。

博物館 微博

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