阿富汗神學士政府再度祭出禁令,要求女性不得參觀國家公園,女性國民的公共活動空間再限縮。圖為班達米爾國家公園。(美聯社)

阿富汗神學士 政府再度祭出禁令,要求女性不得參觀國家公園,女性國民的公共活動空間再限縮。

英國衛報報導,神學士政府勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)日前以女性參觀班達米爾國家公園(Band-e-Amir National Park )未整齊穿戴頭巾發難,要求國家公園警衛嚴禁女性進入。

該部部長甚至大言不慚,「女人不必旅遊。」

班達米爾國家公園位於阿富汗中部高地巴米揚省(Bamiyan Province),擁有寶藍色湖泊與壯麗的峭壁懸崖,每年吸引成千上萬人慕名而去。

自從神學士政府於2021年重新掌權後,針對女性實施許多禁令,包括關閉多數女子中學、禁止報考大學、禁止從事家庭以外的工作等等。

另外,許多公共場域,諸如澡堂、健身 房、公園,均已排除阿富汗女性公民。