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千人被迫逃離…強烈颱風蘇拉襲北菲律賓 洪水肆虐

中央社馬尼拉27日綜合外電報導
隨著超強颱風蘇拉橫掃菲律賓北部引發洪水肆虐主要鄉村地區，逾千人被迫逃離家園。圖為蘇拉掠過馬尼拉北部伊莎貝拉省伊拉甘市時，一名男子冒著大陣雨和大風疏散牲畜。(Getty Images)
隨著超強颱風蘇拉橫掃菲律賓北部引發洪水肆虐主要鄉村地區，逾千人被迫逃離家園。圖為蘇拉掠過馬尼拉北部伊莎貝拉省伊拉甘市時，一名男子冒著大陣雨和大風疏散牲畜。(Getty Images)

菲律賓救難官員今天表示，隨著超強颱風蘇拉（Saola）橫掃菲律賓北部引發洪水肆虐主要鄉村地區，逾千人被迫逃離家園。

法新社報導，菲律賓氣象局表示，颱風蘇拉昨天夜間掠過呂宋島（Luzon Island）東北部，並繼續沿著太平洋岸向南前進，最大風速可達每小時185公里。

目前沒有傷亡或重大損失的通報。

官員表示，易受強風和大浪影響的伊薩貝拉省（Isabela）太平洋沿海社區居民已經被後送到地勢較高的地方，呂宋島北部卡加延省（Cagayan）北部以及西北海岸的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）居民也是如此。

伊薩貝拉省救難官員佛隆達（Constante Foronda）表示：「這些沿海城市沒有防護措施，因為它們直面太平洋。」他表示伊薩貝拉省的疏散人數為372人。

佛隆達透過電話告訴法新社：「雨勢一直持續，但風不是很強。我們運氣不錯。」

菲律賓每年平均會受大約20個風暴襲擊，造成數百人死亡，使大片地區長期處於貧困之中。

在鄰近的卡加延省，救難官員拉普辛（Ruelie Rapsing）告訴法新社，由於呂宋島東北端數個沿海市鎮出現洪災，388人連夜火速撤離。

拉普辛還說道，由於電線桿倒塌，這個擁有120萬居民的省分出現大規模停電。

根據氣象預報，在未來的24小時內，卡加延省和伊薩貝拉省沿海地區降雨量將高達200毫米。

洪水 洪災

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