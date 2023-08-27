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加拿大野火燒不盡 西北地方又一城鎮下令撤離

中央社／渥太華26日綜合外電報導
海河鎮的人員前往當地機場並等候指示。（路透）
海河鎮的人員前往當地機場並等候指示。（路透）

在強風吹襲、氣溫攀升下，加拿大大規模野火進一步蔓延，西北地方（Northwest Territories）今天又有一個城鎮被迫疏散。

法新社報導，當局表示，人口約4000人的海河鎮（Hay River）所受威脅之大，以至消防隊和必要工作人員也受令撤離。

西北地方政府下令，所有目前還在海河鎮的人員前往當地機場並等候指示。

海河鎮首長詹姆森（Kandis Jameson）表示，仍有100名居民拒絕遵守疏散令。

政府聲明指出：「任何留在海河鎮的人都須自行承擔風險...將不會有緊急服務或急救單位。」

現階段，面積遼闊但人煙稀少的西北地方約有2/3人口已疏散到鄰近省分，有時甚至撤離到2000公里之外。

西北地方環境廳長湯普森（Shane Thompson）表示：「極端的西南風將火勢進一步推向高速公路沿線城鎮，人員與飛機不得不退至安全距離再來整隊。」他表示情況「非常嚴重」。

當局表示，消防人員正在撲滅一道長達數公里的火線，濃煙導致無法使用直升機。

加拿大正經歷有紀錄以來最嚴重的野火季，全國大部分地區都遭受高溫影響，乾旱情況嚴重。

加國目前燒毀的土地達1500萬公頃，面積不僅比希臘還要大，還是上一次紀錄的兩倍多，而且今年的野火季還未結束。

圖為加拿大海河鎮受野火侵襲。（路透）
圖為加拿大海河鎮受野火侵襲。（路透）

加拿大 高溫

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