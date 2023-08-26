瑞士「最驚險棧道」傳竊盜案 歹徒用鋼索登2350公尺偷取捐款箱

號稱瑞士最驚險棧道的「鋼索之路」驚傳竊盜案，歹徒不惜攀登2350公尺、克服峻嶺峭壁，目的是偷竊捐款箱，「冒險犯難」的精神引發社會熱議。(取材自臉書)

號稱瑞士最驚險棧道的「鋼索之路」（Via Ferrata）驚傳竊盜案，歹徒不惜冒險攀登2350公尺、克服崎嶇峭壁和高空鋼索，目的是偷竊捐款箱，「冒險犯難」的精神引發社會熱議。

英國廣播公司報導，瑞士西南部瓦萊州（Valais）日前出現登山大盜，歹徒攀登至海拔2350公尺的洛伊克巴德（Leukerbad ）蓋米隘口（Gemmi ），破壞盜取登山俱樂部設置的捐款箱。

鋼索之路難度達到最高等級5級，途中需攀越垂直固定於山壁的鐵梯，還要走過高空鋼索橫越狹窄山谷。

令人嘖嘖稱奇的是，竊匪一夥得手後並未掉頭下山，而是繼續攀爬至海拔2941公尺，登頂道本山（Dauberhorn）山巔。

長期無償維護棧道的受害俱樂部認為此為預謀犯案，竊匪一夥是攀登健將且全副武裝，利用事先預備好的工具暴力砸毀捐款箱取出財物。

然而，要找出嫌犯恐怕有困難，過去幾天天氣狀況穩定，正是完美的攀登時機，棧道迎來許多山友。

再者，目前也無法確定具體遭竊金額，估計至少400至500瑞士法郎(約新台幣約14560元至18200元)。

瑞士仍以現金交易為主，而該國國民素來樂於志願維護登山步道 和攀登路線，隘口設置捐款箱並不稀奇，絕大多數山友也很大方。如今傳出失竊案，類似俱樂部紛紛思考是否改變募款方式。