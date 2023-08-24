賺皮肉錢值得？「1晚13恩客」極痛苦 再揭潛規則曝收入

一名墨西哥的性工作者丹妮表示，自己一晚至少能賺2000至3000美元。（示意圖／ingimage）

墨西哥 北部邊境的提華納治安不佳，毒品交易、頻繁槍戰被稱為全球最危險城市之一，其中提華納北區更是當地著名的紅燈區，甚至被稱為「男人的迪士尼樂園 」。一名當地的性工作者丹妮表示，曾經最多一天上班超過8小時、招待13名恩客，她坦言每晚至少能賺2000至3000美元。

根據「每日星報」報導，墨西哥提華納北區可說是世上最大的紅燈區之一，街道上有超過1萬名性工作者等待生意上門，該區甚至被戲稱為「男人的迪士尼樂園」。一名來自墨西哥索諾拉州的性工作者丹妮（Danny）坦言，19歲起入行在香港紳士俱樂部（Hong Kong Gentlemen's Club）出賣肉體。

丹妮提到，許多人以為性工作可能工作2小時就能休息，但她表示更多時候需要連續上班8個小時，並不像外界所想「躺著賺很輕鬆」。她回憶在俱樂部最繁忙的一晚曾招待13名恩客，光是門票錢就賺進1300美元。她坦言，自己每晚至少能賺進2000至3000美元，但豐厚收入背後仍有健康風險，丹妮承認在接待第5名或第6名恩客後，性愛過程將「非常痛苦」。

為何冒著身體出毛病的風險也要從事性產業？丹妮表示，目前她一小時的收入和以前一周工時50小時相同，從事性產業不但可以償還債務、玩樂與照顧孩子，甚至還存了一筆錢。另外，丹妮提到自己有一些「乾爹（sugar daddy）」，其中最近一名乾爹每月會給800元美金，此外他還會幫忙支付房租、旅行、孩子用品等開銷。

不過，丹妮指出從事性產業容易遇到怪人，不僅得滿足客人的性幻想，對於特殊性癖有時也只能接受。另外，她提到這行有一條潛規則，面對想要把女孩帶出場的男人時通常都會拒絕，但仍有例外，「如果有人願意給很多錢，通常都會接受」。

最後丹妮提到自己的家人並不願她繼續當性工作者，但她認為自己沒有吸毒，甚至每件事情都是負責任的決定，她直言卸下風塵後，每名性工作者都只是一名普通女孩。