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日本過勞死悲歌 年輕住院醫師單月加班207小時輕生

編譯梁采蘩／即時報導
日本去年傳出一名年輕醫生在一個月內加班超過200小時，不堪精神折磨選擇輕生。家屬近日召開記者會，呼籲當局正視醫界過勞問題。路透／讀賣新聞
日本去年傳出一名年輕醫生在一個月內加班超過200小時，不堪精神折磨選擇輕生。家屬近日召開記者會，呼籲當局正視醫界過勞問題。路透／讀賣新聞

日本去年傳出一名年輕醫生在一個月內加班超過200小時，累出憂鬱症之下選擇輕生。家屬近日召開記者會，呼籲當局正視醫界過勞問題。

美國有線電視新聞網（CNN）與日本放送協會（NHK）報導，26歲的高島晨伍在神戶市甲南醫療中心擔任住院醫生，5月17日下班後在自家輕生。家屬委任律師指出，高島在前一個月加班超過207小時，三個月來連續上班未曾休一天假。

甲南醫療中心上周召開記者會否認家屬說法。但6月時家屬申請職災認定，得到西宮勞動標準監察辦公室證實，高島在自殺前的1個月加班207小時，3個月平均加班時數多達185小時，外判律師調查也發現長時間工作導致高島出現精神障礙罹患憂鬱症，判定此事為職災。

高島母親18日召開記者會，透露兒子自去年4月下旬起開始變得陰沉，忙到無暇從事娛樂消遣，告訴她「一點好玩的事也沒有，好累，沒人要幫我」。她流淚表示：「兒子是這麼善良的醫生，想拯救病人並貢獻社會，就這樣走了。但我仍衷心希望醫師的工作環境能改善，如此相同的事情才不會再發生。」

甲南醫療中心否認工作時間過長，並稱醫生駐院期間還包括「自修」時段，並非全都在工作，睡眠也是根據自己生理需求，「由於享有高度自由，因此不可能正確計算他們的工時」。該中心也強調要求醫生分別呈報自己「工作時間」及「自修時間」，而高島從來就沒有為自己申報過需要加班工作。

CNN指出，日本「過勞死」現象促使當局2018年改革勞動法和加班規定，但進展有限。政府去年報告稱，每位員工年平均工時逐漸減少。但報告也說，儘管實際工作時數遞減，加班時數這些年來仍呈現起伏。

日本「過勞死」現象促使當局2018年改革勞動法和加班規定，但進展有限。政府去年報...
日本「過勞死」現象促使當局2018年改革勞動法和加班規定，但進展有限。政府去年報告稱，每位員工年平均工時逐漸減少，但儘管實際工作時數遞減，加班時數這些年來仍呈現起伏。路透

日本 憂鬱症

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