北韓第2次間諜衛星發射又失敗 稱整體沒大問題 10月再試

北韓第二次間諜衛星發射又失敗，稱10月將進行第三次發射。(美聯社)

北韓 官方媒體報導，北韓第二次將間諜 衛星送上軌道的嘗試失敗，預告10月將進行第三次發射。北韓5月的第一次發射也以失敗告終。

北韓中央通信社報導，北韓國家宇宙開發局24日凌晨在鐵山線西海衛星發射場，進行搭載萬里鏡一號偵察衛星的千里馬一號火箭第二次發射。火箭在第三節飛行時，因緊急爆炸系統故障，導致發射失敗。

北韓國家宇宙開發局聲稱，將盡快交代自毀爆炸、系統異常啟動的原因，並稱火箭系統整體可靠性沒有大問題，將在徹查原因並糾正補救後，於10月進行第三次間諜衛星發射。

南韓軍方表示，從北韓於西海衛星發射場發射起就進行追蹤，證實確實發射失敗。

北韓24日約凌晨3時50分發射後，日本 緊急向民眾發出警報，呼籲沖繩居民到室內避難。警報發出約20分鐘後，日本政府隨後發布飛彈已飛向太平洋的通知，並解除警報。

日本政府發言人松野博一凌晨召開記者會，對北韓提出最嚴厲譴責，並且嚴正抗議。稱火箭的部分部件落入黃海、東海（或稱日本海）和太平洋。

南韓軍方譴責北韓此次發射是挑釁行為，違反聯合國安理會的決議。

一名未具名的美國官員證實，美軍知道北韓進行間諜衛星發射，但拒絕提供細節。