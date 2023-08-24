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日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

中央社東京24日綜合外電報導
東京電力公司位於福島的電廠。（Getty Images）
東京電力公司位於福島的電廠。（Getty Images）

日本福島第一核電廠的核處理水今天開始排放入海，政府及東電等在周邊海域貫徹監測氚濃度等措施，並與國際原子能總署合作，盼提高透明度盡全力降低不實訊息及謠言所造成損害。

日本經濟新聞報導，監測核處理水的組織包含營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）、原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）、福島縣、環境省、水產廳、聯合國國際能子原總署（IAEA）等。

東電、原子力規制委員會、福島縣、環境省等，會個別持續分析海水及魚類等的含氚濃度，還有其他放射性物質濃度。東電從25日起會公布測得數據。

而環境省會在這3個月，以每周1次的頻率監測周邊海域11處的海水；水產廳原則上每天會測量附近代表性魚類如比目魚的氚濃度，並會在採樣2天內，透過東電及水產廳的官網公布檢測結果。

而聯合國IAEA的職員會駐在福島第一核電廠內。IAEA將持續確認並評價日本政府、東電的安全確保機制。日本政府盼透過IAEA第三者的角度，提高作業透明度跟可靠度等。

若排放時的輻射量、排放量等超出基準，排放系統的緊急閥門會自動關閉。東電的處理水對策負責人松本純一今天表示，若發生問題會停止排放核處理水入海，並強調會徹底實施安全管理。

根據東京電力處理水入口網站顯示，美東時間凌晨5時左右，稀釋後的核處理水氚濃度為每公升206貝克，低於「核處理水」入海的「每公升含氚量不到1500貝克」基準，以及日本核電廠排放含氚水入海時的標準值，亦即每公升不超過6萬貝克。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多汙水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

因貯存量已接近上限，比率高達98%，日本政府於8月22日決定最快今天排放核處理水。而東電今天確定核處理水含氚濃度已經稀釋到標準值以下，並確定氣象狀況無虞後於今天中午開始排放。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占貯存總量2.3%。入海的氚總量預估約5兆貝克。

東電2021年試算，若階段性排放核處理水入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢。

日本 聯合國 檢測

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