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日本核處理水排入海 安全疑慮後續安排一次看

中央社東京24日綜合外電報導
日本福島的核處理水已經開始排放，引發周遭國家的擔心。（路透）
日本福島的核處理水已經開始排放，引發周遭國家的擔心。（路透）

日本東京電力公司今天在日本時間下午1時3分，開始把福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。

以下是法新社彙整福島第一核電廠如何處理核處理水，以及排放核處理水入海引發的安全疑慮。

為什麼要將核處理水排入海？

福島第一核電廠現址每天收集約10萬公升的水，包括冷卻熔毀反應爐而遭汙染的水，加上地下水和下雨滲入的水。

當局表示，目前核處理水已達134萬公噸左右，相當於540座奧運泳池的容量，存放在位於海邊約千座的貯存槽。目前已經接近貯存的上限。

日本當局經過多年的討論於2021年決定透過一條長達1公里的管線，將核處理水排放入海，每天最多排放50萬公升。

東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。

核處理水的處理

東電利用淨化裝置去除汙染水中氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

東電表示，排放前會先把核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。

核處理水安全嗎？

澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）核子專家胡克爾（Tony Hooker）表示，核處理水每公升含氚量遠低於世界衛生組織（WHO）的飲用水含氚上限值每公升1萬貝克。

胡克爾告訴法新社：「核電廠定期排放氚入海。幾十年來，沒有證據顯示對環境和人體健康造成傷害。」

聯合國國際原子能總署（IAEA）曾表示，日本將核處理水排放入海符合國際標準，「不會對環境造成任何傷害」。

核處理水排入海並非大家都同意

國際專家似乎壓倒性認為日本核處理水排放入海是安全的。

不過，綠色和平組織（Greenpeace）表示，淨化的技術行不通，IAEA「完全忽略熔毀的高輻射性燃料碎片，每天持續在汙染地下水。」

中國指控日本將太平洋當成下水道。中國今天痛批日本排放核處理水「極端自私、不負責任」。

中國海關總署7月宣布，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品實施100%查驗。香港和澳門本週也跟進。

韓國政府雖未表達反對，但不少韓國人對此不安，還發動示威抗議，甚至恐慌性搶購海鹽。

日本排放核處理水入海在國內也面臨反彈，尤其是漁業界領袖。他們憂心各國消費者和政府機構將對日本漁產敬謝不敏，漁產出口恐大跌。

日本想方設法化解各界疑慮

日本政府想方設法化解各界疑慮，從提供福島考察之旅到直播在核處理水中生活的魚類。

日本還必須做什麼？

除了排放核處理水入海外，移除2011年熔毀的三座核子反應爐輻射碎片和核燃料作業更是危險的作業。

東電打算利用機器人移除這些燃料，但外界憂心輻射值仍高，恐造成這些機器人失靈。

這整個龐大的過程料將耗時30至40年，費用恐高達8兆日圓（約550億美元）。

日本 澳門 澳洲

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