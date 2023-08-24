我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台方宣布9/1恢復中國團客訪台 初期每日限2000人

美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

中央社東京24日專電
岸田文雄希望中國政府可以基於科學根據，由專家討論。（路透）
岸田文雄希望中國政府可以基於科學根據，由專家討論。（路透）

中國政府不滿日本將東京電力公司福島第一核電廠核處理水排入海洋，今天起全面暫停進口原產地日本的水產品。日本首相岸田文雄今天傍晚說，已提關切，要求中方立即撤除禁令。

岸田文雄今天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，有關將福島核處理水排海所帶來的影響，已向中國政府表示，希望基於科學根據，由專家討論。

岸田強調，聯合國國際原子能總署（IAEA）公布的報告顯示，分析的結果，排放入海的「核處理水」所含的氚濃度遠低於國際安全標準規範值以下。此外，將透過監測直播等作法公開資訊，日本期待這項核處理水排海計畫能以更具透明度的方式實施。

他說，有關「風評被害」（指因揣測、傳聞導致無直接關係的事物受到牽連及損害）對策、東京電力公司（簡稱東電）實施的賠償等，做好所有因應措施。

東電今天在排放的核處理水氚濃度已稀釋到預期水準以下，加上氣象條件沒問題下，日本時間下午1時開始將核處理水排入海洋。

預估首波核處理水排放量約7800噸，並以單日約460噸速度，17天完成排放入海。排入海後所測量到的氚濃度，預計最快25日下午公布。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存量2.3%。入海的氚總量預估約5兆貝克。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多核污水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年8月17日止，用來存放核處理水的約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98%。

日本 岸田文雄 聯合國

上一則

普里格津墜機亡 中國官方低調網友關注看法一致

延伸閱讀

快看世界／福島將排放核廢水 國際原能機構：影響不大

快看世界／福島將排放核廢水 國際原能機構：影響不大
不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海

不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海
核汙水排海至少30年 日本福島漁民怒：我們上了政府的當

核汙水排海至少30年 日本福島漁民怒：我們上了政府的當
不顧日本漁民反對 福島核汙水確定24日起排海

不顧日本漁民反對 福島核汙水確定24日起排海

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算