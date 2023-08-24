中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

岸田文雄希望中國政府可以基於科學根據，由專家討論。（路透）

中國政府不滿日本 將東京電力公司福島第一核電廠核處理水排入海洋，今天起全面暫停進口原產地日本的水產品。日本首相岸田文雄 今天傍晚說，已提關切，要求中方立即撤除禁令。

岸田文雄今天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，有關將福島核處理水排海所帶來的影響，已向中國政府表示，希望基於科學根據，由專家討論。

岸田強調，聯合國 國際原子能總署（IAEA）公布的報告顯示，分析的結果，排放入海的「核處理水」所含的氚濃度遠低於國際安全標準規範值以下。此外，將透過監測直播等作法公開資訊，日本期待這項核處理水排海計畫能以更具透明度的方式實施。

他說，有關「風評被害」（指因揣測、傳聞導致無直接關係的事物受到牽連及損害）對策、東京電力公司（簡稱東電）實施的賠償等，做好所有因應措施。

東電今天在排放的核處理水氚濃度已稀釋到預期水準以下，加上氣象條件沒問題下，日本時間下午1時開始將核處理水排入海洋。

預估首波核處理水排放量約7800噸，並以單日約460噸速度，17天完成排放入海。排入海後所測量到的氚濃度，預計最快25日下午公布。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存量2.3%。入海的氚總量預估約5兆貝克。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多核污水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年8月17日止，用來存放核處理水的約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98%。