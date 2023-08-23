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俄傭兵首腦恐墜機身亡 烏克蘭：普亭選前向俄國菁英示警

中央社基輔23日綜合外電報導
一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。路透
一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。路透

俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。烏克蘭總統顧問波多利雅科指出，這是俄羅斯總統普亭在明年大選前對國內菁英發出的訊號。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾在今年6月帶領「瓦格納集團」（Wagner Group）對俄國軍事領導階層發動兵變，但他最後在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下，達成結束兵變的協議。

西方認為普里格津兵變對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的統治構成挑戰，凸顯出普亭的弱點，並且顯示烏克蘭戰爭對俄國政府帶來壓力。

波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）今天在社群媒體上寫道，在普里格津與「瓦格納集團」意圖政變後兩個月展示性地消滅他們，顯示普亭要在2024年俄羅斯總統大選前向國內菁英發出訊號：「小心點！不忠誠就得死。」

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）等媒體報導，普里格津在這架飛機上。

▼瓦格納頭目 普里格津死亡？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

白俄羅斯 俄國 普里格津

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