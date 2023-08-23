我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

北京清華模擬日本核廢水排海：1200天將幾乎覆蓋北太平洋

記者謝守真／即時報導
日本政府宣布於24日起，要將福島電廠含氚核廢水排放入海。（路透）
日本政府宣布於24日起，要將福島電廠含氚核廢水排放入海。（路透）

不顧全球各界反對，日本政府仍決定於24日起將核廢水排入海洋。中國對此向日本提出嚴正交涉，並指出，日方強推核汙染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。中國媒體報導，早在2021年，北京清華大學團隊曾模擬日本核廢水排海，結果顯示核廢水在排放後的240天就會到達中國沿岸海域，並於1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。此研究在近期又重新在中國網上掀起熱議。

據觀察者網報導，儘管日本政府近期不斷強調經過處理後的汙水中基本不存在除氚以外的放射性核素，並且氚的濃度也會降到相關標準的40分之一，但核廢水在排放之後將如何擴散、對周邊國家乃至整個太平洋將產生哪些影響等問題均有待證實。

報導指出，早在2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並推估出福島核廢水排放計劃的長期模擬。其中，於宏觀模擬結果顯示，核廢水在排放後240天就會到達中國沿岸海域，1200天後就會抵達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。隨後，汙染物會同時在赤道洋流的作用下沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，並且通過澳洲北部海域向印度洋移動。

研究提醒，儘管汙染物的排放位置是在福島附近，但隨著時間的推移，汙染物高濃度區域將沿著北緯35線附近向東方延伸，在2400天時，中國東南沿岸海域將呈現濃度較低的淺粉色，而北美西側海域基本將被濃度較高的紅色覆蓋。

此外，除宏觀擴散之外，研究人員從微觀角度進行氚的擴散模擬。研究指出，與宏觀擴散分析注重汙染物的整體分布不同，微觀擴散分析更加關注汙染物個體的行為，也因此它能夠支持汙染物的擴散路徑分析。

另，對模擬結果中到達沿岸海域的某三個污染物微粒，研究人員以400天為取樣間隔，得到它們的運動軌跡，獲知美洲沿岸海域的污染物主要透過橫跨太平洋而到達。

早在2021年，北京清華大學團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下...
早在2021年，北京清華大學團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並推估出福島核廢水排放計劃的長期模擬。圖為氚的宏觀擴散模擬結果。（取自觀察者網）

日本 北京 澳洲

上一則

南韓「小費文化」興起 消費者激辯：老闆有了不加薪理由？

下一則

很渴？女遊客擅闖羅馬噴泉攀岩「裝水」 旁人看傻眼

延伸閱讀

李玟遭「好聲音」霸凌 甄妮「每聽1聲我哭1聲」北京經紀公司力挺

李玟遭「好聲音」霸凌 甄妮「每聽1聲我哭1聲」北京經紀公司力挺
日本住宿比疫前貴了近兩成 投資客捧錢搶買飯店

日本住宿比疫前貴了近兩成 投資客捧錢搶買飯店
快看世界／福島將排放核廢水 國際原能機構：影響不大

快看世界／福島將排放核廢水 國際原能機構：影響不大
日本百歲人瑞 獲金氏紀錄認證最年長女性美容顧問

日本百歲人瑞 獲金氏紀錄認證最年長女性美容顧問

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺