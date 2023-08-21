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焚燒可蘭經惹怒伊斯蘭世界 瑞典言論自由受挑戰

中央社斯德哥爾摩21日專電
伊拉克公民默米卡手持一本可蘭經準備焚燒。(美聯社)
伊拉克公民默米卡手持一本可蘭經準備焚燒。(美聯社)

瑞典接連出現焚燒可蘭經事件，造成伊斯蘭世界不滿，外交局勢緊張，國內恐怖攻擊警示也升至次高的第4級。政府提議修法給警方拒絕通過焚燒可蘭經申請的權力，但國會大多數議員不支持。

瑞典焚燒可蘭經事件越演越烈，瑞典安全局（SAPO）17日宣布將國內恐怖攻擊警示升高至次高的第4級，18日已多次公開褻瀆並焚燒可蘭經的伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）又在伊朗大使館前再次行動。

影片來源：YouTube

伊朗政府20日召見瑞典駐德黑蘭大使館代辦，表達對焚燒可蘭經的抗議。

瑞典媒體報導，俄羅斯車臣共和國強人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在通訊軟體Telegram上傳影片，表示應對允許焚燒可蘭經的國家，如瑞典與丹麥，發動攻擊。

他在影片中表示，當收拾完烏克蘭之後，就是處理這些褻瀆可蘭經國家的時候。

曾任國家安全局首席分析員的瑞典電視台（SVT）安全部總經理泰維尼斯（Thom Thavenius）表示，瑞典目前處在特殊情勢中，事態從來沒有這麼糟糕過。

去年起丹麥極右翼人士帕魯丹（Rasmus Paludan）在瑞典多次焚燒可蘭經，引起土耳其等伊斯蘭國家嚴重不滿，影響瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的進度。

從今年6月底起，伊拉克公民默米卡數次焚燒可蘭經，引發穆斯林社群強烈不滿及更多伊斯蘭國家的抗議，譴責瑞典允許褻瀆可蘭經。

土耳其外長費丹曾敦促瑞典採取具體作為，防止再有焚燒可蘭經的情況發生。

瑞典政府雖多次譴責這種焚燒可蘭經的行為，試圖滅火，但根據瑞典法律，基於維護言論自由，警方無法拒絕民眾抗議行動的申請，因此只要默米卡不停手，焚燒可蘭經的事件就會一再上演。

瑞典政府之前提議，應重新檢視社會秩序法，看是否可能基於國家安全理由，授予警方拒絕通過焚燒可蘭經申請的權力。

然而這項提議卻遭到國會大多數議員反對，連同在執政集團中的基督教民主黨（Christian Democrats）與極右的瑞典民主黨（Sweden Democrats）都不支持修法禁止焚燒可蘭經。

瑞典民主黨主席奧克松（Jimmie Akesson）說，瑞典不會因為伊斯蘭基本教義者與獨裁者的威脅而妥協，因此在這議題上，瑞典民主黨會站在反對黨的陣營，不會支持政府。

瑞典社會意見分歧，瑞典兩大報晚報（Aftonbladet）與每日新聞報（Dagens nyheter）意見相反。

每日新聞報18日社論表示，對穆斯林來說，瑞典是世界上最適宜居住、最自由的國家，因此應該更堅定維護自由信念，禁止焚燒可蘭經會讓瑞典變得不自由，對瑞典的穆斯林也不利。

晚報同日社論表示，瑞典早就該阻擋焚燒可蘭經這種威脅社會少數族群（穆斯林）的行為，晚報建議總理克里斯特森（Ulf Kristersson）與在野最大黨社民黨主席安德森（Magdalena Andersson）聯手，清楚地讓世界知道瑞典譴責焚燒可蘭經的行為，並且兩黨會合作中止這事件。

瑞典 民主黨 伊朗

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