「日本辛德勒」事蹟被誇大？學者稱他沒救那麼多猶太人

有「日本辛德勒」之稱的日本外交官杉原千畝，相傳在1940年在立陶宛簽發簽證拯救多名猶太人。（取材自維基共享資源）

南華早報報導，以色列 和日本 學者指出，有「日本辛德勒」之稱的日本外交官杉原千畝(Chiune Sugihara)1940年在立陶宛簽發簽證拯救6000多名猶太 人的英雄事蹟，被日本政府誇大渲染，他可能沒有救那麼多猶太人，日本政府的目的是為了討好在美國具有影響力的以色列人和猶太人。

以色列海法大學教授龔納(Rotem Kowner)今年3月在「美國歷史評論」期刊發表的研究報告並指出，日本政府將杉原千畝捧為國家英雄，也為了在國內外扭轉日本在1930和1940年為侵略者的形象，軍國主義的日本被指控犯下南京大屠殺、強徵慰安婦和奴工，以及虐待盟軍戰俘等罪行。

報告指出，「杉原千畝在日本被視為英雄，並在其他一些國家被視為美德的模範，但日本政府刻意操作他的英雄行為」。

史蒂芬史匹柏1993年的電影「辛德勒的名單」(Schindler’s List)獲得奧斯卡最佳影片，電影講述一名身為納粹黨員的德國實業家在波蘭占領區救了在他工廠工作的至少1200名猶太人。

「辛德勒的名單」賣座後，杉原千畝的事蹟在1990年代中期出現在日本歷史教科書，內容指稱他利用他在立陶宛的職位，發給6000多名猶太人簽證，幫助他們越過西伯利亞安全抵達日本。

根據官方說法，杉原千畝每天工作20小時，直到1941年9月4日被迫離開立陶宛考納斯(Kaunas)領事館為止。

在以杉原千畝的故事改編的電影中，杉原在他搭的火車離站時，將簽證從車窗拋出。也有一說他在離開前將官方簽證印章交給猶太人。

杉原的兒子信樹(Nobuki)於2019年在明斯克接受以色列時報訪問表示，這兩件事都沒有發生，有關他父親的故事是根據母親由紀子(Yukiko)1995年，也就是父親去世9年後出版的書。信樹說，母親當年不在立陶宛，她想寫「一本小說，而不是紀實」，但杉原千畝的故事立刻在日本爆紅。

以色列時報報導，海法大學教授龔納，以及日本名古屋明治大學的稲葉千晴和耶路撒冷希伯來大學的梅德茲尼（Meron Medzini)都找出日本政府說法的漏洞，包括隻字未提當時在考納斯的荷蘭外交官茲瓦滕迪克(Jan Zwartendijk)的角色，他簽發文件協助數千名猶太人前往日本，最終抵達荷屬的古拉索(Curacao)。