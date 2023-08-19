我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

新冷戰起點？紐時分析：美日韓防務聲明惹惱中國

負責監督巴黎聖母院重建 法前參謀長喬治林意外身亡

編譯田思怡／即時報導
獲法國總統馬克宏（左）指派監督巴黎聖母院重建工程的法國前參謀長喬治林(右)18日在庇里牛斯山登山時很可能因跌倒意外喪生，享壽74歲。（路透）
獲法國總統馬克宏（左）指派監督巴黎聖母院重建工程的法國前參謀長喬治林(右)18日在庇里牛斯山登山時很可能因跌倒意外喪生，享壽74歲。（路透）

獲法國總統馬克宏指派監督巴黎聖母院重建工程的法國前參謀長喬治林（Jean-Louis Georgelin）18日在庇里牛斯山（Pyrenees）登山時很可能因跌倒意外身亡，享壽74歲。

法國富瓦地區（Foix）檢察官辦公室19日證實喬治林的遺體已被指認，並認定為意外死亡。

喬治林18日未返回山區營地後，山區憲兵隊找到他的遺體。據信他是在攀登2650公尺高的瓦里耶山（Mont-Valier)時不慎跌倒。

法國總統馬克宏在社群平台X（前為推特）上發文悼念稱，「法國失去最偉大的軍人之一，也失去最偉大的公僕之一，聖母院失去了其復興的管理大師」。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也在X上緬懷這位將軍，她稱讚喬治林打造出「成功重建聖母院所需的人力與組織條件」。

巴黎聖母院2019年發生大火後，馬克宏任命虔誠的天主教徒喬治林負責監督聖母院繁複又昂貴的重建工程。喬治林曾說，「選一位天主教徒擔任這項任務很正常，我的角色是讓這座天主教大教堂回復到最好的狀態」。

喬治林畢業於法國著名聖西爾軍校（Saint-Cyr），並赴美國陸軍指揮參謀學院受訓，曾派駐阿爾及利亞、黎巴嫩和波士尼亞，並監督法軍在象牙海岸和阿富汗的軍事行動。他在2002-06年席哈克（Jacques Chirac）總統任內擔任參謀長兼總統特別顧問。

馬克宏 巴黎聖母院 阿富汗

上一則

英破獲犯罪集團 尋回失竊價值258萬中國明代花瓶

下一則

厄瓜多選前再傳槍聲 市鎮首長座車被打成蜂窩

延伸閱讀

女足世界盃／4強為澳洲加油 法國總統：我跟英格蘭沒有私人恩怨

女足世界盃／4強為澳洲加油 法國總統：我跟英格蘭沒有私人恩怨
法國東部度假別墅火災11死 馬克宏悼：悲劇

法國東部度假別墅火災11死 馬克宏悼：悲劇
馬克宏頒「7年建軍法」護台海自由 游錫堃：令人敬佩

馬克宏頒「7年建軍法」護台海自由 游錫堃：令人敬佩
馬克宏展開歷史性印太之旅 分析：對抗中國影響力

馬克宏展開歷史性印太之旅 分析：對抗中國影響力

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26

超人氣

更多 >
錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開
寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙

寫不出賭博程序…中國程序員在越南遭虐 被拔14顆牙
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億

譴責李玟音檔曝光掀巨浪 「好聲音」母公司市值蒸發14億
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術