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北韓人頻傳食不果腹 金正恩視察風災後受創稻田

中央社首爾18日綜合外電報導
北韓領袖金正恩視察遭受颱風侵襲的田地。（路透）
北韓領袖金正恩視察遭受颱風侵襲的田地。（路透）

北韓官方媒體今天報導，北韓領袖金正恩視察了遭受颱風侵襲的田地，並監督軍方直升機噴灑殺蟲劑以搶救重要農作物。

熱帶風暴卡努（Khanun）上周登陸北韓。由於北韓的基礎設施不夠穩固，森林又多被砍伐，因此任何天災都有可能在這個國家造成大規模破壞。一旦淹水，災情可能非常嚴重。

法新社報導，在金正恩視察農田之前數小時，聯合國安全理事會才剛指責北韓政權在核武計畫上耗費巨資，人民卻挨餓、缺乏基本生活所需。

南韓國會議員劉相凡昨天聽取情報機關簡報後告訴記者，根據情報機關的消息，今年1月到7月，約有240名北韓人餓死，比近期平均每年110人餓死的數字多了1倍以上。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在江原道視察了颱風來襲時淹水的稻田，但他說，多虧了協助搶救作物的軍人的愛國情操，災區將可「從損害中徹底復原」。

北韓中央通信社的照片顯示，金正恩穿著白外套和黑長褲蹲在田邊，一旁軍方直升機飛在稻田上空噴灑藥劑。

金正恩說，軍方迅速因應颱風災情，「在很短的時間內救回了淹水的農田，創造了奇蹟」。

但有些專家質疑這些措施的效果。

脫北者出身的「世界朝鮮問題研究所」（World Institute for North Korean Studies）所長安燦一（Ahn Chan-il）告訴法新社：「金正恩動員空軍飛機的命令只是作秀…在農作物上噴灑殺蟲劑的恰當時間已經過了。」

安燦一還說，要靠軍方協助救災，顯示政府可能已別無他法。

南韓情報機關昨天表示，北韓經濟陷入「惡性循環」，2020年至2022年的3年間都是負成長，人民食不果腹。

劉相凡也說，南韓情報機關透露，與2016年相較，北韓的國內生產毛額於2022年暴跌了12%。

即使北韓經濟困頓，平壤當局今年仍執行了一連串武器測試，次數創下新高紀錄，包括首度試射使用固態燃料的彈道飛彈；專家認為，這是北韓技術上的一大突破。

北韓 金正恩 南韓

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