前英相布萊爾聲望由黑翻紅 凸顯兩大政治盤算

前英國首相布萊爾。(路透)

前英國首相布萊爾（Tony Blair）當年離開唐寧街官邸時，民意支持度降到低點。但最近，布萊爾聲望卻有如鹹魚翻生，再度受他所屬的工黨倚重，期盼借助他的政治才幹在大選日益迫近時為工黨選情加分。

大約15年前布萊爾下台時極不孚眾望，因為他在英國人民眼中犯了一個災難性錯誤：決定加入美國主導的伊拉克戰爭。去年他受封騎士爵位時，甚至激起百萬人聯署要求撤銷這項榮銜。就連工黨內部對布萊爾的評價也大不同，極左派對他嫌惡有加；但也有一些人勉強承認，布萊爾是唯一一位曾經連續打贏三場大選的工黨領導人。

工黨在現任黨魁史塔默領導下，奪回執政權的希望似乎愈來愈濃厚。史塔默最近頻頻與現年70歲的布萊爾同台造勢，也讓這位前首相突然間再度成為鎂光燈焦點。

布萊爾鹹魚翻生 凸顯兩大政治盤算

紐約時報 指出，史塔默擁抱布萊爾，有兩大政治意涵：1.凸顯工黨立場從左翼往中間靠攏，尋求更多選民支持；2.布萊爾擁有領袖魅力和溝通技巧，正是史塔默所欠缺的政治資產，在全國大選接近時可發揮互補作用。

布萊爾1997年領導工黨在英國全國大選中贏得壓倒性勝利，1997-2007擔任首相十年期間，領導工黨從左派移往中間派，協助與北愛爾蘭談成和平協定，任內經濟強得足以投資醫療健保與教育。但一大敗筆是他執政末期決定與美國小布希 總統共同出兵攻打伊拉克，所持理由--指控伊拉克擁有大規模毀滅性武器--卻證據薄弱。

布萊爾離開唐寧街後，對多國政府提供諮詢服務，獲利不菲，但因某些國家的政府人權紀錄不佳，讓布萊爾賺了錢卻進一步賠了名譽。他名下的「布萊爾全球改變學會」遭指控，在華郵 記者哈紹吉慘遭殺害事件發生後，還繼續擔任沙烏地阿拉伯政府的顧問並收錢，也有礙社會觀瞻，儘管該學會辯稱「與沙國關係對西方具有重大戰略重要性，因此有充分理由保持互動」。

再度活躍政壇 成當代政治寓言

政治策略師麥特南認為，布萊爾再度活躍於政壇，可視之為「當代政治寓言」。他說：「如今許多的政治操作都採用名人論述。布萊爾身為政治名人，在民眾眼中曾摔跤，但現在已贏得回歸之路。這與原諒他的伊拉克決定無關，但環繞著他的論述興起，（英國人民開始）準備再次聆聽。」

布萊爾的政治聲望反彈，也要拜保守黨執政期間動盪不斷之賜。關於英國脫歐（Brexit）的僵局，被強生（Boris Johnson）在2019年選舉大獲全勝給打破了，但強生去年卻在醜聞中黯然下台；繼任者特拉斯（Liz Truss）輕率推出顢頇、不負責任的財政政策引起軒然大波，導致她成為英國史上最短命的首相，在任期間被戲稱比萵苣上架期還短；直到現任首相蘇納克（Rishi Sunak）上台，才讓政局恢復一些穩定。

與保守黨這群失敗的首相相比，布萊爾當年顯得精明能幹多了。

布萊爾的學會專注於研究非關意識型態的技術決策，並與世界各國政府合作因應包括人工智慧（AI）、數位政策、與歐盟關係等挑戰，也有助於改善布萊爾的形象。

工黨倘若勝選並重掌政權，可望為布萊爾開啟更多發揮影響力的機會。