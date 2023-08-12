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澳洲總理受邀訪中 促中國釋放澳籍華裔記者成蕾

中央社雪梨12日綜合外電報導
被中國監禁的澳洲籍華裔記者成蕾。（路透）
被中國監禁的澳洲籍華裔記者成蕾。（路透）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天呼籲中國釋放被監禁的澳洲籍華裔記者成蕾，並對她入獄3年來的情況感到擔憂。

法新社報導，成蕾透過澳洲外交官記錄發表公開信，描述她所處監獄環境惡劣，並稱她想念樹木和陽光，但「最重要的是我想念我的孩子們」。

成蕾的男友柯益爾（Nick Coyle）10日在澳洲新聞媒體及社群媒體平台X上分享這個消息。

艾班尼斯今天訪問昆士蘭州（Queensland）被問到是否關心成蕾安危時告訴記者：「我當然關心，成蕾應該被釋放，這3年太漫長了…成蕾是澳洲公民，她不應遭受這樣的對待。」

艾班尼斯表示，澳洲已向中方「最高級別」施壓，要求釋放成蕾，也將在「澳洲每次與中國會晤時」持續這麼做。

艾班尼斯說：「她身為澳洲公民的人權應獲尊重，這點非常重要。」

艾班尼斯已受邀訪問中國，但具體日期還未確定。

艾班尼斯昨天告訴記者，釋放成蕾不成為他訪中的條件，並稱這類訪問「不應帶有交易性質」。

曾在中國國家電視台「中國環球電視網」（CGTN）擔任主播的成蕾，自2020年8月被拘留至今，但直到2021年2月才被正式逮捕。她被中方正式指控「向海外提供國家機密」，除此之外，外界無從得知更多細節。

成蕾 澳洲 社群媒體

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