「芭比海默」迷因引爭議 電影「芭比」日本上映

好萊塢大片「芭比」今天於日本上映。圖為東京街頭的芭比海報。（路透社）

好萊塢大片「芭比 」今天於日本 上映，在此之前，將這部以玩偶為主題的電影和原子彈聯繫起來的「芭比海默」迷因在日本引起軒然大波，使發行商華納兄弟在上映前向日本觀眾致歉。

路透社報導，儘管如此，隨著粉絲湧向戲院觀影，由瑪格羅比（Margot Robbie）主演的「芭比」（Barbie）在日本的場次還是迅速售罄。「芭比」的上映時間恰逢日本傳統節日「盂蘭盆節」，也是日本夏季假期的第一天。

自7月21日首映以來，「芭比」全球票房已突破10億美元，執導並共同撰寫「芭比」劇本的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為史上首位票房破10億美元的單掛名女性導演。

這部奇幻喜劇電影的成功也得到「奧本海默 」（Oppenheimer）的助力，後者講述二戰期間研製原子彈的過程，與「芭比」在同一個週末上映。

但「芭比海默」（Barbenheimer）組合在日本引起了反彈，日本於本月稍早才為廣島（Hiroshima）和長崎（Nagasaki）遭受美國原子彈轟炸舉行78週年紀念儀式。

華納兄弟（Warner Bros）的「芭比」行銷帳號曾借重由粉絲製作的迷因宣傳，還在合成瑪格羅比和「奧本海默」主角席尼墨菲（Cillian Murphy）並以原爆作為背景的迷因留言。發布在原名推特（Twitter）的社群平台X的貼文目前已刪除。

8月1日，有人在請願平台Change.org發起了一項連署，要求華納兄弟和發行「奧本海默」的環球影業（Universal Pictures）停止在社群媒體上使用＃芭比海默主題標籤。這項連署目前已收集到約2萬2600個簽名。

當時，＃抵制芭比海默（#NoBarbenheimer）主題標籤曾登上日本流行趨勢，促使日本華納罕見公開批評母公司美國華納，美國華納也已於上週向日本觀眾道歉。

在日文版電影中替芭比配音的高畑充希2日在Instagram表示，得知「芭比」靠這種迷因行銷手法宣傳，讓她感到很失望。她寫道：「這件事真的、真的很令人失望。」

儘管如此，這部將美泰兒公司（Mattel Inc.）標誌性玩偶搬進現實生活的電影的日本影迷表示，爭議並沒有阻止他們前往電影院觀看。