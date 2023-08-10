澳籍華裔記者成蕾被關3年 首度公開發聲：懷念陽光

澳洲籍前中國環球電視網記者成蕾已經被中國拘禁3年。圖為成蕾2020年8月在北京參加活動。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）今晚報導，被中國拘禁3年的澳洲 籍前中國環球電視網記者成蕾 ，日前透過澳洲外交官記錄發表公開信，表示在牢裡「懷念陽光」，但一年只有10小時能站在陽光下。她在信末強調「最重要的是，我想念孩子們」。

報導指出，成蕾這封「致澳洲人民的公開信」，被形容為「給2500萬人的情書」，是由獲准每月探視她的澳洲外交官筆錄後發布。

被中國當局關押逾1000天的成蕾，透過公開信抒發自己的心情說，「我懷念陽光。在牢房裡，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10個小時能站在它底下」；「我實在難以相信，當我還在澳洲居住的時候，總在躲避陽光」；如今「我已有3年沒見過一棵樹」。

成蕾回憶在10歲時剛移居澳洲的光景說，「1987年，我記得第一次跟家人露營，爸爸開著一輛700澳元（約460美元）的車」；「我總在重溫每一次叢林遠足、河川、湖泊，到海灘游泳、野餐和欣賞醉人日落，滿天星星，還有叢林寧靜而神秘的交響樂」。

她提到，在獄中總會「悄悄地唸誦我（在澳洲）到過、開車路過的地名」，也會憶起陌生人與朋友給予的友愛，而這些記憶「再次回到我身上，讓我（在獄中）重拾信心」。

成蕾還表示，自己想念海鹽、黑色幽默、昆士蘭（Queensland）的熱帶地區，和西澳洲無窮無盡的藍天，還有腳趾間的細沙。信末強調，「最重要的是，我想念孩子們」。

原為中國環球電視網（CGTN）財經記者的成蕾，2020年8月被中國當局關押至今已達3年，僅在2022年3月31日接受不公開審理，當時澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）嘗試進入法院旁聽開庭被拒，直到今天仍未被判決。

根據報導，至今就連成蕾的家屬也不清楚她被控訴什麼罪，只知道「涉及提供國家秘密」。而中國對何謂「國家秘密」定義含糊，可以牽涉任何讓當局覺得敏感的訊息。

報導指出，有人推測中國當局一直推遲對成蕾判刑，是以此作為跟澳洲談判的籌碼。

報導提到，中國先前邀請澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪中，並會晤中國國家主席習近平 。但艾班尼斯並未宣示要等成蕾及另一名被中國關押的澳洲民楊恆均獲釋後再訪中，使他在國內承受相當壓力。